Mbappé defende franceses e diz que vai torcer pelo Lyon contra o Barça

O jogador foi um dos autores dos gols da partida contra o Manchester United, encerrada em 2 a 0 para o PSG

Kylian Mbappé foi um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain que estavam em campo na última terça-feira (12), no confronto com o Manchester United pela Champions League. Após a partida em Old Trafford, o francês se mostrou eufórico e relatou que irá torcer para o Lyon no duelo contra o Barcelona.

“Semana que vem, apoiaremos o Olympique de Lyon no duelo contra o Barcelona. O futebol francês deve ir o mais longe possível na Copa da Europa. Devemos deixar de sentir medo. Somos bons”, declarou.

Mbappé marcou um dos gols do placar de 2 a 0 na noite de terça-feira, resultado que pode ser decisivo para o jogo de volta, no Parque dos Príncipes, e eliminar os Red Devils da competição.

“Estamos na metade da eliminatória, vamos seguir nos preparando bem durante três semanas para estar preparados para o jogo de volta”, concluiu.

O duelo de ida pelas oitavas da final da Champions League entre Lyon x Barcelona acontece na próxima terça-feira (19), no Parc Olympique Lyonnais, a partir das 17h (de Brasíalia).