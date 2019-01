Mbappé conhece Beckham e tieta o ídolo nas redes: "Uma inspiração para mim"

O café da manhã de Mbappé foi especial nesta sexta-feira (18). A jovem estrela do PSG teve um encontro com David Beckham, ex-camisa 7 do clube parisiense.

Assim como o perfil oficial do PSG, o jogador também fez questão de registrar o momento e não poupou elogios ao inglês.

“Café da manhã com a lenda. Foi uma honra conhecê-lo. Você é uma inspiração para todos nós”, escreveu Mbappé.

Beckham defendeu o clube em uma única temporada e foi campeão francês em 2013.

Breakfast with the legend.

It was an honour to meet you, you are an inspiration for all of us pic.twitter.com/Xb2HkXfNbS — Kylian Mbappé (@KMbappe) 18 de janeiro de 2019