Mbappé comemora Lyon na semifinal da Champions e exalta Ligue 1

Atacante do PSG ironizou críticas ao "torneio de várzea" que tem dois representantes entre os quatro melhores da Europa

Duas palavras e alguns emojis bastaram para Kylian Mbappé passar uma mensagem de alegria neste sábado pela campanha das equipes francesas na temporada 2019/2020 da Liga dos Campeões.





Pela primeira vez na história, dois times do país estão na semifinal da principal competição europeia. O primeiro a se garantir foi o , time do jovem atacante, que eliminou a na última quarta-feira com uma vitória por 2 a 1 . Já neste sábado, foi a vez de o despachar o favorito ( 3 a 1 ).Mbappé deixou a rivalidade local de lado para destacar o feito do futebol do seu país natal. Ele usou inclusive o termo "Farmers League", algo que pode ser similar a campeonato de várzea, uma ironia às críticas que são feitas ao nível da . Depois, ainda colocou emojis de aplausos e marcou o perfil do Lyon.

Curiosamente, os outros dois times sobreviventes na Champions são da . A exemplo da Ligue 1, dominada com sobras pelo nos últimos anos, a também tem sido bastante criticada em comparação a outros torneios do Velho Continente.

E não é que o pessoal dos “campeonatos de várzea” dominou a ? 👨‍🌾



Campeão alemão ou francês? Qual a sua aposta? 🏆 pic.twitter.com/dXPe3ysqkO — Goal (@GoalBR) August 15, 2020

A realidade é que desta vez a decisão será ou entre times franceses, ou entre alemães ou um embate "franco-germânico". O primeiro finalista sai de PSG x , que duelam terça-feira. O segundo será definido na quarta, quando e Lyon se enfrentam.

A grande final da Champions está marcada para o dia 23, domingo, em Lisboa.