Mbappé cita Messi e Crisitano Ronaldo para justificar derrota do PSG

Atacante reconhece dificuldade de jogar sem a presença de Neymar na equipe e compara situação do PSG a desfalques hipotéticos

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 diante do Lyon no último domingo (3), o atacante Kylian Mbappé reconheceu a importância de Neymar na equipe e admitiu que o desfalque do camisa 10 "é igual a de Lionel Messi no Barcelona ou de Cristiano Ronaldo na Juventus".

"Pergunte a (Ernesto) Valverde se é complicado jogar sem Messi. Veja a Juventus e pergunte a (Massimiliano) Allegri se é complicado jogar sem Ronaldo. É complicado, obviamente, jogar sem Neymar. Temos que aceitar isso", reconheceu o camisa 7.

Ainda sobre o desfalque do brasileiro, que não poderá atuar contra o Manchester United nas oitavas de final da Champions League, Mbappé ressaltou que a situação enfrentada na temporada 2017/18 da competição serve como exemplo para o problema atual.

"No ano passado ele também esteve lesionado e seria bom se não repetíssemos os mesmos erros de antes. Caso contrário, isso significaria que não aprendemos nada", completou o atacante.

Ingleses e parisienses se encontram no Old Trafford, no dia 12 de fevereiro, pelo jogo de ida das oitavas da Champions.