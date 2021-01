Mbappé cai de nível e enfrenta sua primeira grande crise no PSG

Queda de rendimento, preocupações com forma física, conversas por uma renovação de contrato e Real Madrid esquentam a relação do atacante com o Paris

Aos 22 anos de idade, Kylian Mbappé vive sua primeira grande crise no . Em meio a conversas por uma renovação de contrato e ao sempre comentado interesse do Real Madrid, o jovem atacante vive seu pior momento dentro de campo desde que se tornou uma estrela a nível mundial. Agora, a grande missão de Pochettino será recuperar o futebol do francês, enquanto a de Leonardo será fazer ele ficar em Paris.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

14 gols e oito assistências em 22 jogos. Olhando apenas para os números é difícil perceber que Mbappé está em má fase. Mas essa é só mais uma amostra do tamanho de seu talento. Contudo, a verdade é que o francês não está conseguindo render da mesma forma que antes, com uma crescente preocupação em torno de sua forma física.

Mais times

Seus primeiros jogos com Mauricio Pochettino também não foram nada animadores. Em quatro partidas, foram nove chances de gol desperdiçadas e apenas uma assistência. Na vitória contra o Angers, no final de semana, Mbappé estava visivelmente irritado, tomando decisões erradas e perdendo diversas oportunidades.

“Há momentos em que você está mais em forma na frente do gol e em outros não”, argumentou Jesus Perez, que substituiu Pochettino no banco do PSG no fim de semana. “É só uma questão de tempo. Não podemos esquecer que ele acaba de jogar quatro partidas em 13 dias. Ele jogou muitos jogos nos últimos meses”, acrescentou.

E a parte física do jovem francês é algo que realmente preocupa, em uma temporada com maratonas de jogos por conta do calendário mais apertado do que o normal, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“A recuperação foi complicada, principalmente fisicamente, porque chegamos à final da e quase não nos preparamos”, disse ele ao site oficial do PSG logo após o início da nova temporada. “Para mim, a sensação é que estou no 60º jogo da temporada e não no nono. Tivemos uma maratona de jogos. Geralmente, quando você chega a uma final de Champions, você faz uma pausa, mas chegamos à final e não tivemos tempo para descansar”, completou.

Foto: Getty Images

Em meio a tudo isso, Mbappé também terá que tomar decisões importantes para seu futuro, o que pode mexer com a cabeça de qualquer atleta. Com contrato com o PSG válido até 2022, o atacante de 22 anos ainda não chegou a um acordo para renovar com o clube. Leonardo, diretor esportivo do Paris, que conduz as negociações, já deixou clara sua intenção em renovar com o jovem, mas também afirmou que não irá implorar para que ele fique.

Observando a situação está o . Mbappé é sonho antigo de Florentino Pérez, presidente merengue, e segue sendo muito especulado para reforçar o clube espanhol, que teria Zinedine Zidane como um trunfo para seduzir o jovem francês.

Além disso, a possível chegada de Lionel Messi no PSG poderia obrigar o clube a se desfazer de algumas estrelas, e jovem francês poderia ser uma delas.

É claro que o trabalho de Pochettino ainda está no começo e ainda falta um bom tempo para a temporada terminar, mas a má fase de Mbappé chama a atenção e pode pesar na hora de definir o futuro do jogador e do próprio PSG.