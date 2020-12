Mbappé após 100 gols pelo PSG: 'posso fazer muito mais'

Craque francês alcançou a marca na vitória sobre o Montpellier por 3 a 1

No reencontro do com as vitórias no , Mbappé balançou as redes no triunfo sobre o por 3 a 1 no sábado (5), chegando a marca de 100 gols com a camisa do clube parisiense.

Questionado sobre o momento, o jovem atacante admitiu que a marca atingida foi uma distração, após ficar três jogos sem colocar uma bola no fundo das redes. O francês chegou ao tento de número 99 em todas as competições pelo PSG, quando marcou dois gols contra seu ex-clube, o , na derrota por 3 a 2, em 20 de novembro.

De lá para cá, foram três jogos (contra , e ) em campo passando em branco até o último sábado (5), quando finalmente saiu do banco de reserva para fechar o placar.

Mais times

"É a lendária marca dos 100. Há dois ou três jogos que penso nisso e talvez seja por isso que não marquei. Talvez tenha pensado muito nisso", disse o jogador de 21 anos à PSG TV.

“Mas tentei focar na equipe, ajudar os meus parceiros o máximo possível. Eles me deram esse gol, eu marquei e estou muito feliz.", completou.

Mbappé marcou 74 de seus 100 gols no PSG na , além de 13 tentos na Liga dos Campeões. Seus 13 gols restantes aconteceram nas competições domésticas da .