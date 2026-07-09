Mbappé agita a Copa do Mundo... A derrota para o Marrocos lhe garante o trono da França e um recorde sem precedentes

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, deixou sua marca em um recorde histórico sem precedentes na Copa do Mundo, após marcar um gol espetacular contra o Marrocos.

Mbappé conseguiu balançar as redes do Marrocos aos 60 minutos do segundo tempo, após um chute forte e preciso que acertou o canto esquerdo da meta de Yassine Bounou.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Mbappé se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a registrar 10 contribuições em duas edições diferentes.

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Mbappé chegou ao oitavo gol, além de duas assistências decisivas, a mesma marca que alcançou na última edição, realizada no Catar.

Além disso, Mbappé se tornou o primeiro jogador na história da seleção francesa a atingir 100 participações em gols, tendo marcado 64 e dado 36 assistências.

Mbappé recuperou a liderança na artilharia da atual edição da Copa do Mundo, empatado com o argentino Lionel Messi, que também marcou 8 gols.



