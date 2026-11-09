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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Mazraoui entre eles: Neville aponta quarteto que levará o Manchester United à Championship

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
G. Neville
N. Mazraoui
L. Yoro
A. Heaven
P. Dorgu
England
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O sofrimento do Manchester United continua

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Gary Neville, ídolo do Manchester United, criticou duramente o fracasso do seu ex-clube em contratar qualquer novo zagueiro no último verão, destacando que a linha de quatro defensores que terminou o emocionante empate por 4 a 4 com o Aston Villa "levará o clube ao rebaixamento".

O Manchester United entra na data Fifa de novembro ocupando a 18ª posição na tabela de classificação da Premier League, depois de o Aston Villa ter desperdiçado duas vezes uma vantagem de dois gols e empatado em Old Trafford.

Apesar de ter buscado o empate por duas vezes diante do Aston Villa, a posição atual do United é a pior para o clube nesta altura da temporada desde 1986, enquanto a sequência de oito jogos sem vitória no campeonato só havia acontecido uma vez antes.

O Manchester United terminou o emocionante jogo contra o Aston Villa com quatro zagueiros: Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven e Patrick Dorgu, e Neville afirmou que essa formação terá dificuldade para evitar o rebaixamento à Championship inglesa.

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Neville disse ao canal NBC Sports: "O motivo pelo qual o Manchester United sofreu quatro gols é que eles não investiram na defesa durante a janela de transferências".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "Todo mundo sabia que eles tinham que fazer isso, precisavam de zagueiros. Já os zagueiros atuais cometem um erro atrás do outro".

E prosseguiu: "Os zagueiros que terminaram aquele jogo vão provocar o rebaixamento de vocês. Vejam os erros defensivos. Todos nós pedimos, durante a janela de transferências, a necessidade de contratar zagueiros".

E concluiu suas declarações: "Eles tinham que aumentar o orçamento de transferências e trazer zagueiros."

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