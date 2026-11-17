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Gary Neville, lenda do Manchester United, saiu em defesa do lateral português Diogo Dalot, apesar das críticas que o jogador vem recebendo pela queda de rendimento nesta temporada, e afirmou que há outros três defensores que deveriam ser dispensados antes de se pensar na saída dele de Old Trafford.

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Dalot tem sido duramente criticado por suas atuações pelo Manchester United, em meio à queda nos resultados da equipe e no nível da defesa. Neville, no entanto, acredita que o português se tornou um alvo fácil para as críticas, sobretudo porque não recebe o apoio necessário de seus companheiros do setor defensivo.

Com Mauricio Pochettino assumindo o comando técnico do Manchester United, Neville pediu ao treinador argentino que não se precipite ao tomar uma decisão sobre o futuro de Dalot, argumentando que a avaliação do lateral também deve levar em conta o desempenho coletivo do sistema defensivo.

"Acho que, se ele jogasse em uma boa linha defensiva, estaria em uma situação melhor, mas a defesa dele é um desastre. A posição dele não é a ideal, e ele pode melhorar no trato com a bola e em tudo o que faz, mas acho que ele se tornou um alvo fácil demais para as críticas", disse Neville, em conversa com Mark Goldbridge no programa "Stick to United".

A lenda do Manchester United acrescentou, segundo o jornal "Daily Mail", que às vezes ouve amigos torcedores do clube zombando de Dalot, o que o faz se perguntar se eles estão vendo algo que ele não percebe, antes de revelar três nomes que, na sua opinião, deveriam sair antes do lateral português.

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Neville explicou que começaria a reconstrução do setor defensivo abrindo mão do marroquino Noussair Mazraoui, do argentino Lisandro Martínez e do holandês Matthijs de Ligt, por considerar que a permanência desses jogadores merece ser revista com mais prioridade do que o futuro de Dalot.

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"Eu me livraria do Mazraoui muito antes do Dalot, e também do Martínez, e do De Ligt também. Ele tem um grande problema, porque não joga futebol. Se um jogador é propenso a lesões e não atua com regularidade, não dá para preferi-lo a um jogador que joga toda semana. Você quer um jogador confiável, que esteja sempre em campo", completou.

Neville reforçou que, para ele, Martínez estaria sem hesitação na lista de saída, reiterando sua posição sobre o zagueiro argentino, ao mesmo tempo em que considera que as lesões recorrentes de De Ligt fazem dele uma opção adequada para ser dispensado na próxima fase de mudanças.

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A visão de Neville para a reconstrução da defesa não se limitou a apontar quem deveria sair. Ele também falou sobre os jogadores que, em sua opinião, Pochettino manteria, com destaque para Luke Shaw, Harry Maguire e o francês Leny Yoro, além de Dalot.

Neville acredita que Luke Shaw merece uma nova chance sob o comando de Pochettino, sobretudo porque o treinador conhece bem o seu potencial, mas ressaltou que o histórico de lesões que persegue o lateral inglês pode obrigar o clube a contratar um novo jogador para a lateral esquerda.

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"Ele vai manter o Shaw porque o conhece bem e talvez consiga tirar o melhor proveito dele, mas o problema dele são as lesões. Por isso, vai ter que administrá-lo com cuidado e também vai precisar contratar um lateral-esquerdo", disse.

Ele também previu a permanência de Harry Maguire, explicando que Pochettino pode confiar em sua capacidade de cumprir as funções defensivas exigidas, enquanto avalia que Leny Yoro tem potencial a ser desenvolvido, apesar de alguns problemas que aparecem em seu desempenho atual.

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Ao falar sobre o zagueiro francês, Neville disse que ele parece magro e carece de equilíbrio físico em algumas situações, comparando sua movimentação em campo à do cervo Bambi no gelo, mas destacou, ao mesmo tempo, que o jogador ainda tem grande margem para evoluir à medida que ganhar força e experiência.

Ele apontou que a convocação de Yoro para a seleção francesa é um indicativo do potencial que ele tem, mesmo que isso ainda não tenha se manifestado plenamente no Manchester United, e considerou que o jogador precisa trabalhar a força física e a firmeza nos duelos diretos.

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Neville citou o exemplo de Rio Ferdinand, que evoluiu fisicamente após se transferir para o Manchester United, depois que Sir Alex Ferguson percebeu, anteriormente, que ele precisava de mais força, e afirmou que Yoro pode seguir o mesmo caminho se conseguir desenvolver sua estrutura física.

Neville concluiu sua visão sobre as mudanças na defesa afirmando que Pochettino precisará contratar pelo menos três novos defensores se quiser montar um setor defensivo capaz de competir, mantendo Shaw, Maguire, Yoro e Dalot e dispensando Mazraoui, De Ligt e Martínez.

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A posição de Neville sobre Martínez surge em um momento em que o zagueiro argentino continua atuando pelo Manchester United nesta temporada, apesar das críticas que fez à diretoria do clube em uma polêmica entrevista no mês passado, o que o tornou um dos nomes mais citados nas discussões sobre o futuro da defesa da equipe.