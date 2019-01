Maxi Lopez é zoado por falta d'água no Vasco, mas rebate: "Não vou ter pena"

Maxi Lopez, jogador do Vasco, respondeu ao comentário de um torcedor flamenguista em suas redes sociais.

O argentino publicou uma foto com a legenda “piscininha, amor”, frase que viralizou por causa de um vídeo gravado pelo jogador Egídio, do Cruzeiro.

O torcedor rubro-negro usou de um problema da falta de água em São Januário para atingir o atacante, comentando na foto: “Aproveita aí, porque no @vascodagama não tem água”.



(Reprodução Instagram/ Jornal Extra)

Prontamente, Maxi devolveu a provocação, e escreveu: “#NãoVouTerPena”, frase usada por um torcedor do Vasco que também virou meme após viralizar no WhatsApp.

Vasco e Flamengo poderão se enfrentar apenas na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Já no segundo turno, a Taça Rio, o clássico entre as equipes está marcado para o dia 10 de março, na casa do Cruz-Maltino.

Neste domingo (2), o Vasco enfrenta o Fluminense pelo Carioca no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.