Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O astro da Fórmula 1 Max Verstappen é, como se sabe, fã do PSV, mas revelou que acompanha com paixão outros dois clubes. O tetracampeão mundial também torce por Manchester United e Barcelona, contou em entrevista à TalkSPORT.

Ao ser perguntado sobre "onde está seu coração de verdade", o filho de 29 anos de Jos Verstappen responde: "Eles jogam em campeonatos diferentes, não é? Meu pai costumava me levar aos jogos do PSV. Na época, ele tinha uma ligação com a Philips."

"Gosto da mentalidade do clube, por isso tenho carinho por ele. Ao mesmo tempo, Barcelona, Johan Cruijff... Uma forte ligação, uma forte conexão para um torcedor holandês. Ele é o melhor que já tivemos."

"Gosto do estilo de jogo deles, esse clube também está no meu coração. E também gosto muito da Premier League, que tem muitos times competitivos."

Publicidade Publicidade

"E, sim, você sempre escolhe um favorito. Nas horas boas e ruins. Para mim, é o United. As coisas estão um pouco difíceis no momento, mas, ainda assim, você precisa estar ao lado deles e apoiá-los de todas as formas possíveis", afirmou Verstappen.

Tópicos relacionados

De qualquer forma, Verstappen tem muito o que esperar deste fim de semana. O Manchester United visita o Liverpool, o Barcelona recebe o Villarreal e o PSV viaja a Nijmegen para enfrentar o NEC.

Verstappen, porém, terá de se contentar com os melhores momentos. O Grande Prêmio de Las Vegas está marcado para este fim de semana.

Publicidade

Depois, restam mais duas corridas antes do fim da temporada de Fórmula 1: em 29 de novembro, no Catar, e o Grande Prêmio que encerra o calendário, em 6 de dezembro, em Abu Dhabi.

Verstappen, que venceu três de suas últimas cinco corridas, já não pode conquistar seu quinto título mundial nesta temporada. No início deste mês, o piloto de 20 anos da Mercedes, Kimi Antonelli, foi oficialmente o melhor.