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O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, fez um desabafo furioso após ser expulso no dramático empate por 3 a 3 com a Roma. O italiano criticou a arbitragem depois que o polêmico gol de empate de Leonardo Balerdi, marcado nos minutos finais, foi validado apesar das reclamações do Napoli de que houve falta.

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Allegri é expulso, e Roma arranca empate no fim em Nápoles

O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, foi expulso nos instantes finais de um movimentado empate por 3 a 3 com a Roma, pela Serie A, no Estádio Diego Armando Maradona. O Napoli abriu 2 a 0 com gols de Andre Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay, antes de a Roma marcar duas vezes em cinco minutos, com Matias Soule e Leonardo Balerdi.

McTominay marcou seu segundo gol, de longe, para recolocar o Napoli à frente por 3 a 2, mas Balerdi empatou de cabeça no fim, depois que o VAR não apontou irregularidade em um lance polêmico com Sam Beukema.

Allegri reagiu com fúria à beira do campo depois que o quarto árbitro Juan Luca Sacchi chamou a atenção do árbitro Andrea Colombo, que lhe mostrou o cartão vermelho direto.

Furioso, Allegri critica a arbitragem e a diferença de tratamento à beira do campo

Em uma contundente entrevista à DAZN Italia após a partida, Allegri negou ter insultado os árbitros e demonstrou frustração com o tratamento disciplinar que recebe. “O quarto árbitro chamou o árbitro e fez com que eu fosse expulso, mas não disse absolutamente nada”, afirmou Allegri.

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“Da próxima vez, vou ter que ficar sentado no banco sem me mexer, porque, toda vez que me mexo, sou expulso. Tive que pagar € 80 mil em multas na temporada passada, então talvez eu nem devesse ficar à beira do campo daqui para a frente.”

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“Vejo outros que praticamente entram correndo em campo e ninguém diz nada. Quando eu me mexo, sou punido”, acrescentou, em tom sarcástico.

Allegri usa sarcasmo ao abordar problemas defensivos e jejum de Hojlund

Questionado sobre os problemas defensivos do Napoli após a vitória por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt pela Champions League no meio da semana e a derrota por 3 a 1 para o Venezia, Allegri respondeu com sarcasmo: “Mudei minha forma de jogar agora, é tudo no ataque. Desde o início da temporada, até tento usar quatro atacantes quando posso.”

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Allegri também apoiou o atacante Rasmus Hojlund, que segue sem marcar em oito partidas: “Ele teve três situações muito favoráveis nesta noite... o gol vai sair em algum momento.”

Ele também deu uma atualização sobre o defensor Benoit Badiashile, que deixou o campo mancando por causa de um problema muscular: “Infelizmente, ele sofreu essa lesão, e vamos avaliá-la nas próximas 48 horas.”

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Suspensão se aproxima enquanto Napoli se prepara para enfrentar o Monza fora de casa

Allegri admitiu que a irritação após a partida prejudicava sua objetividade depois que o Napoli voltou a deixar escapar pontos valiosos na Serie A. “Ainda estou irritado com a forma como o jogo terminou, então talvez me falte clareza... depois de 25 anos nisso, eu também posso cometer erros”, admitiu Allegri.

“Neste momento, pela primeira vez em 25 anos, não tenho condições de dar respostas claras sobre a partida. Então, peço desculpas, mas preciso desejar a vocês uma boa noite.”

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Depois de precisar ser contido por membros da equipe durante sua explosão à beira do campo, Allegri certamente será suspenso para a viagem do Napoli a Monza no meio da semana. A punição poderá ser ampliada dependendo da súmula do árbitro.