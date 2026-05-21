Max Huiberts revela: essas três estrelas mundiais estiveram perto de uma transferência para o AZ

Os sul-americanos Ángel Di María, Alexandre Pato e Philippe Coutinho foram opções sérias para o AZ durante a gestão de Max Huiberts como diretor técnico. É o que conta o dirigente, que está deixando o cargo, em entrevista ao Noordhollands Dagblad.
Huiberts, hoje com 55 anos, foi responsável pela política esportiva do AZ por dez anos. O clube de Alkmaar perdeu algumas oportunidades únicas.
“Penso, por exemplo, em Jan Paul van Hecke. Queríamos muito contratá-lo, mas então o Brighton começou a se intrometer e ele foi para lá”, conta Huiberts, que também gostaria de ter contratado o jogador da seleção holandesa Micky van de Ven durante sua passagem pelo FC Volendam.
Fora das fronteiras holandesas, o AZ perdeu várias estrelas mundiais. Principalmente na América do Sul.
“Marcel Brands estava trabalhando na contratação de Angel Di María na época. O mesmo vale para o atacante brasileiro Alexandre Pato, pelo qual Dick Scheringa estava disposto a pagar uma quantia realmente alta. Ele escolheu o AC Milan. Uma pena eterna.”
“Eu estava no Rio de Janeiro, sentado à mesa com os agentes de Philippe Coutinho. Entramos em contato com eles quando ele tinha quinze anos”, lembra Huiberts.
Huiberts tem mais orgulho da lista de atacantes que trouxe para o AZ: Vincent Janssen, Wout Weghorst, Vangelis Pavlidis e Troy Parrott.