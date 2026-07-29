Max Eberl revela: Bayern de Munique fez uma oferta especial a Michael Olise durante a Copa do Mundo

"Várias vezes" ele manteve contato com Olise durante a Copa do Mundo, revelou Eberl em uma conversa com a imprensa na quarta-feira, e contou de imediato dois episódios concretos. "Ele me mandou uma foto legal com Manu Kone, que eu trouxe para o Gladbach na época, na qual os dois estavam lado a lado no vestiário", contou Eberl. Olise e Kone (atualmente na Roma) chegaram à semifinal da Copa do Mundo com a França, mas caíram ali para a futura campeã mundial Espanha.
Enquanto isso, Eberl ofereceu a Olise a troca do número da camisa: "Nós perguntamos a ele se gostaria de ficar com a camisa 11, como na Copa do Mundo. Aí ele disse: não, gostaria de seguir com a 17."
Na seleção francesa, Olise usa atualmente a camisa 11; no Bayern de Munique, ela pertencia na temporada passada ao emprestado Nicolas Jackson. Após a saída de Jackson e a recusa de Olise, a 11 ficou com o reforço Nathaniel Brown, que foi apresentado oficialmente na quarta-feira.
Eberl se cansa dos rumores sobre Olise: "Agora estou aliviado"
Enquanto Olise e Eberl trocavam mensagens sobre Manu Kone e números de camisa, o mundo do futebol discutia uma possível transferência do craque de 24 anos do Bayern de Munique para o Real Madrid. Apesar de várias negativas dos dois clubes, os rumores seguiram fervendo.
"Dava para entender, porque a Copa do Mundo estava acontecendo e Bayern de Munique e Real Madrid estão entre os maiores clubes do mundo. Isso gera cliques", avaliou Eberl. "Em algum momento, ficou cansativo, quando essa história foi sendo levada adiante cada vez mais. Embora tanto o Real Madrid quanto nós tenhamos nos posicionado dizendo que não havia absolutamente nada nisso. Agora estou feliz que o tema, espero, esteja quase superado." No mais tardar, a contratação planejada pelo Real de Yan Diomande, do RB Leipzig, deve encerrar os rumores.
Olise está atualmente em um período prolongado de férias após a Copa do Mundo e vai se juntar aos treinamentos da equipe depois da viagem à Ásia (de 1º a 8 de agosto).