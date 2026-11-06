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Antonio Nusa é um dos poucos jogadores que mantêm a regularidade no RB Leipzig neste início de temporada irregular. Isso desperta interesse. O Bayern de Munique também continuaria interessado nele.

Segundo o Bild, o diretor esportivo Max Eberl ainda gostaria de ver Nusa com a camisa do clube mais vezes campeão da Alemanha. O jogador da seleção norueguesa já havia sido assunto em Munique no último verão europeu, quando o Bayern cogitou contratar um concorrente para Luis Diaz na ponta esquerda.

No fim, porém, após desistir de Anthony Gordon (que se transferiu para o Barcelona), o clube contratou Ismael Saibari, jogador de ataque que atua pelo centro. Para o lado esquerdo, Alphonso Davies foi planejado como reserva de Diaz, enquanto Arijon Ibrahimovic, outra opção do elenco, foi emprestado ao Augsburg. Como Diaz está fora por lesão (pequena ruptura de um feixe muscular), Davies voltou provisoriamente à posição ofensiva em que costumava atuar, enquanto Nathaniel Brown ou Josip Stanisic joga na lateral esquerda.

Antes da partida fora de casa contra o Mainz, no sábado, porém, a participação de Davies também está em dúvida. Segundo o técnico Aaron Danks, o Bayern precisa ter "cautela" com ele.

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A contratação de um ponta esquerda deve estar no topo das prioridades do Bayern para o próximo verão europeu, também pela propensão de Davies a lesões. Recentemente, Sky e Bild noticiaram que Oskar Pietuszewski, do Porto, é uma opção concreta e que já houve conversas. Segundo as informações, Eberl também é um grande admirador do jogador de 18 anos.

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Ele, porém, não sairá barato: Pietuszewski tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros no Porto. Além do polonês e de Nusa, segundo o Bild, há outros candidatos para a posição no Bayern: Rio Ngumoha, do Liverpool, e Eli Junior Kroupi, do Bournemouth.

Arsenal vai contratar Antonio Nusa já no inverno europeu?

E Nusa? Segundo o jornal inglês The Sun, o Arsenal pode tentar contratá-lo já no inverno europeu. Nusa teria sido observado "intensamente" e recebido uma avaliação positiva. Os Gunners estariam otimistas quanto à possibilidade de contratá-lo por cerca de 54 milhões de euros. No entanto, é pouco provável que o RB Leipzig tenha qualquer interesse em liberar seu jogador de ataque mais regular no inverno europeu, ainda mais por menos de 60 milhões de euros.

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O jogador de 21 anos chegou ao clube da Saxônia no verão europeu de 2024, vindo do Club Brugge por 21 milhões de euros, e teve uma evolução notável. Em 85 jogos oficiais, soma 16 gols e 18 assistências. Só nesta temporada da Bundesliga, com quatro gols e seis assistências em oito jogos, ele já superou suas marcas da temporada passada (31 jogos na Bundesliga, quatro gols e três assistências).