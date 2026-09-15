Arsenal e Liverpool estão na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa após vitórias sobre Ipswich Town e Tottenham Hotspur, respectivamente. Max Dowman voltou a mostrar seu cartão de visitas no Arsenal com dois belos gols.
Ipswich Town - Arsenal 2 a 4
O Arsenal, bastante modificado, teve um início fulminante em Ipswich. Max Dowman concluiu com categoria após uma bela jogada individual, e Noni Madueke rapidamente ampliou a vantagem. Isso levou alegria ao setor visitante em Portman Road.
Zian Flemming marcou no sábado, aos 90 minutos, o gol da vitória fora de casa contra o Crystal Palace. O holandês também foi muito participativo contra o Arsenal, mas isso não resultou no gol que diminuiria a diferença antes do intervalo. O Arsenal foi para o descanso com uma vantagem confortável.
Pouco depois da volta do intervalo, Dowman balançou a rede novamente, fazendo com que toda a tensão desaparecesse de repente. O Arsenal administrou com tranquilidade o duelo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa e ainda viu Mikel Merino fazer o 0 a 4. Anis Mehmeti descontou para o Ipswich após um ataque rápido da equipe da casa, e nos acréscimos o ex-jogador do Ajax Chuba Akpom também marcou.
Liverpool - Tottenham Hotspur 3 a 1
As duas equipes começaram com formações bastante modificadas, o que abriu espaço no Liverpool para Cody Gakpo, Jeremie Frimpong e o ex-emprestado do Ajax James McConnell entre os titulares. Ainda assim, foi Alexis Mac Allister quem, após cerca de 20 minutos, abriu o placar com uma bola colocada no ângulo: 1 a 0.
Pouco antes, Lucas Bergvall já havia desperdiçado uma chance enorme pelo Tottenham. Em um primeiro tempo equilibrado, Mohammed Kudus também teve uma grande oportunidade de empatar o jogo, mas sua finalização passou rente ao gol.
Depois do intervalo, o Liverpool chegou rapidamente ao 2 a 0 com Gakpo. O holandês, que usava a braçadeira de capitão em Anfield, ajeitou bem para a perna direita e bateu com categoria. Isso deu um pouco de alívio ao time da casa, mas os Spurs voltaram para o jogo 20 minutos antes do fim: Conor Gallagher fez o 2 a 1 em cobrança de escanteio.
Mas não foi suficiente, porque nos acréscimos Dominik Szoboszlai voltou a mostrar sua grande classe. Após um toque por cobertura de Gakpo, o húngaro deixou a bola quicar uma vez e, em seguida, a mandou da entrada de uns 25 metros direto no ângulo: 3 a 1.