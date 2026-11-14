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A promessa das categorias de base do Arsenal, Max Dowman, quebrou o recorde de longa data de Jude Bellingham e se tornou o jogador mais jovem da história a defender a seleção inglesa sub-21. O jovem de 16 anos saiu do banco de reservas no segundo tempo da derrota apertada por 1 a 0 para Portugal, em amistoso internacional disputado na sexta-feira no Ashton Gate Stadium, em Bristol.

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Promessa do Arsenal supera marca de precocidade

Ao substituir o ponta Amario Cozier-Duberry, do Middlesbrough, aos 61 minutos da partida de sexta-feira à noite, Dowman estreou pela Inglaterra aos 16 anos, 10 meses e 13 dias. Com isso, a revelação das categorias de base superou a marca anterior de Bellingham, que estreou contra Kosovo em 2020 aos 17 anos, dois meses e seis dias. No entanto, a equipe de Lee Carsley, que jogava em casa, não conseguiu evitar uma derrota por margem mínima.

Adolescente alcança mais uma marca importante

A atuação de sexta-feira é o marco mais recente da ascensão notável do jovem, que atualmente cumpre suspensão em competições nacionais depois de ser expulso na derrota do Arsenal para o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa. Na temporada passada, ele se tornou o jogador mais jovem da história da Champions League ao entrar em campo com 15 anos e 308 dias.

Dowman também entrou para a história da primeira divisão na temporada anterior ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, contra o Everton, aos 16 anos e 73 dias. Além disso, quando o clube do norte de Londres ergueu o troféu da liga em maio, ele recebeu uma medalha de campeão aos 16 anos e 144 dias, tornando-se o campeão mais jovem da competição.

Gol inicial decide partida equilibrada

Em campo, Portugal ameaçou logo no início, quando Mezian Mesloub chutou em cima do goleiro Tommy Setford, do Stevenage. Depois, Ethan Nwaneri, emprestado pelo Borussia Dortmund, cobrou uma falta sofrida por Divin Mubama por cima do gol. A equipe visitante, comandada por Luis Freire, abriu o placar aos 28 minutos, quando Afonso Moreira passou pelo defensor Max Alleyne, do Burnley, pela esquerda e bateu rasteiro, por baixo da mão de Setford.

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Depois que Setford defendeu uma finalização de Martim Fernandes de um ângulo difícil e reagiu rapidamente para desviar um chute de Gustavo Sa que havia sofrido um desvio, Dowman e Trey Nyoni, também estreante, mudaram o ritmo da partida ao lado dos outros jogadores que entraram aos 61 minutos. No entanto, o goleiro Joao Carvalho defendeu uma finalização de Mikey Moore em um contra-ataque nos minutos finais, e Portugal terminou sem sofrer gols pela 11ª vez em 12 jogos.

Atual campeão sofre revés raro

Com a derrota de sexta-feira, a equipe de Carsley perdeu duas partidas consecutivas pela primeira vez desde março de 2021, após ter sido derrotada pela República da Irlanda em outubro. Já classificada em primeiro lugar no grupo das eliminatórias para a fase final do próximo verão, a Inglaterra aproveita esta Data Fifa para se preparar para defender seus títulos continentais. Dowman agora espera ser titular pela primeira vez no próximo amistoso da Inglaterra antes de cumprir sua suspensão em competições nacionais.