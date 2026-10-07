Mauro Júnior, do PSV, é muito grato a Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior e Gabriel Magalhães após estreia pelo Brasil

Mauro Júnior relembrou, em entrevista à ESPN, uma Data Fifa inesquecível para ele. O brasileiro do PSV não apenas estreou na seleção nacional, como também já soma três partidas pela equipe.

Mauro estreou em 25 de setembro pela Seleção, quando entrou no lugar de Douglas Santos aos 30 minutos do segundo tempo no empate por 1 a 1 com a Austrália. No amistoso seguinte contra a Austrália, em 29 de setembro, ele fez sua estreia como titular na vitória por 4 a 2.

Na sequência, o Brasil voou para Kolkata, onde conquistou uma vitória por 4 a 0 sobre a Índia. Mauro começou no banco, entrou após uma hora de jogo e se destacou naquela meia hora com um corte em cima da linha e a assistência para o 4 a 0 de Samuel Lino.

Mauro já está de volta à Holanda e se prepara com o PSV para a retomada da Eredivisie, na sexta-feira, contra o sc Heerenveen. Ainda assim, houve tempo para relembrar uma experiência maravilhosa para ele e contar como é trabalhar com o técnico Carlo Ancelotti.

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"Ele é um treinador lendário", disse o destro de 27 anos. "A maneira como ele gerencia o grupo é muito bonita. É um homem muito gentil e me deu muita confiança ao me colocar já no primeiro jogo. Ele confia em mim."

"Quando estreei contra a Austrália, ele me disse que eu precisava ficar bem avançado no campo. Toda bola que eu recebesse, tinha que cruzar, porque no momento em que entrei estávamos perdendo por 1 a 0. No segundo duelo, ele disse que eu precisava ser inteligente, porque Vinícius Júnior joga à minha frente. Eu tinha que ajudá-lo."

"Defendi e fiz o meu melhor para dar ao Vinícius a liberdade para jogar o jogo dele", contou Mauro, que já havia atuado com Vinícius em seleções de base do Brasil. "Foi muito especial", disse Mauro. "Quando joguei com ele, eu ainda era meio-campista; agora sou lateral", brincou.

"Foi algo muito bonito. Quando joguei com ele, ele ainda não era a superestrela que é hoje. Foi muito legal, e ele também facilitou minha adaptação ao grupo. Também tenho uma boa relação com Gabriel Magalhães. Foi muito, muito bonito."



