Maurizio Sarri quer permanência de Fàbregas no Chelsea: "Difícil encontrar jogadores com mesmas características"

Jogador espanhol tem sido pouco utilizado sob o comando do italiano, que tem preferido Jorginho para a posição

Cesc Fàbregas tem sido especulado fora do Chelsea. A pouca utilização do meio-campista espanhol tem deixado seu futuro no Stamford Bridge em dúvida. Times como Milan, PSG e até mesmo o Manchester City tem sido apontados como potenciais destinos do experiente jogador. Todavia, Maurizio Sarri, técnico dos Blues, quer a permanência do atleta.

"Eu quero que ele fique. Eu não sei a decisão final de Cesc e do clube. Mas para mim é muito importante. Se ele for embora, precisaríamos comprar outro jogador e não é fácil, porque tecnicamente, Cesc é um jogador muito importante. Acho muito difícil encontrar no mercado um jogador com as mesmas características", falou Maurizio.

A escolha de Sarri tem sido quase sempre Jorginho. O brasileiro naturalizado italiano já atuava com Sarri no Napoli e entende perfeitamente a demanda do treinador sobre a figura do meia armador de jogadas.

Fàbregas tem contrato com o time londrino até junho de 2019 e já poderia assinar um pré-acordo com outro time em janeiro de 2019.