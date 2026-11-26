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O técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino, comentou as críticas crescentes ao goleiro Senne Lammens após uma série de erros de grande repercussão. O belga teve uma noite difícil na Champions League contra o Sporting, levando torcedores a questionar se é preciso fazer uma mudança para o confronto deste fim de semana com o Brentford.

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Lammens vive noite desastrosa na Champions League em Lisboa

O United deixou a vitória escapar em Portugal após um empate europeu caótico. Bruno Fernandes marcou duas vezes para os visitantes, mas Suarez respondeu com dois gols, enquanto um gol contra do goleiro do Sporting, Kaique Pereira, nos minutos finais foi anulado por uma falta sobre o brasileiro.

No centro da confusão estava Lammens, cuja noite tomou um rumo desastroso. Depois de inicialmente impedir que o Sporting marcasse em um pênalti, o goleiro de 24 anos sofreu outro gol de pênalti minutos depois e, mais tarde, entregou o empate aos donos da casa. Apesar dos erros custosos, Pochettino está disposto a apoiar o ex-goleiro do Royal Antwerp.

Pochettino defende goleiro e divide responsabilidade pelos erros defensivos

Na entrevista coletiva após a partida, Pochettino se recusou a responsabilizar apenas Lammens e insistiu que todo o elenco deve assumir sua parte pelos erros defensivos.

“Para mim, esse tipo de coisa acontece. Isso é futebol”, disse Pochettino na entrevista coletiva após a partida. “Sempre vou apoiar meu jogador se algo acontecer… Precisamos falar de responsabilidade, e também é nossa responsabilidade oferecer a melhor ferramenta.”

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“Acho que, nesse tipo de lance, nossa linha defensiva também precisa proteger melhor o goleiro, porque foi muito difícil. Não se trata de culpar a linha defensiva, mas são duas coisas que precisamos melhorar, detalhes nos quais precisamos trabalhar.”

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O argentino pediu que seu time aperfeiçoe os hábitos coletivos em todo o campo enquanto enfrenta as dificuldades atuais. Ele acrescentou: “Porque às vezes nós [dizemos] que jogadores profissionais precisam estar sempre… é preciso relembrar os conceitos, relembrar os detalhes, até que isso vire um hábito. E acho que o que precisamos melhorar são nossos hábitos na defesa, no ataque, em todas as áreas.”

“A culpa é nossa, porque acho que precisamos lidar melhor com esse tipo de situação. Para um goleiro, aquela bola não é fácil. E você sempre precisa da ajuda de um companheiro de equipe. Mas, é claro, precisamos aceitar, aceitamos esse desafio e estamos aqui para tentar melhorar em todos os pequenos detalhes, algo que certamente faremos.”

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Dificuldades ao longo da temporada e avaliação de Fernandes no vestiário

Os erros em Lisboa dão continuidade a uma temporada difícil para Lammens, que ainda não conseguiu superar o impacto de sua experiência desastrosa na Copa do Mundo . Em 16 partidas nesta temporada, ele sofreu 33 gols e não foi vazado em apenas um jogo. Antes disso, havia dado um gol ao Bournemouth ao se afastar da linha do gol na derrota por 3 a 0 em casa, em outubro, e soltado uma bola para Nicolas Jackson no empate por 4 a 4 com o Aston Villa.

Ainda assim, o capitão do United, Fernandes, também defendeu publicamente o goleiro e rejeitou a ideia de culpar o belga no vestiário: “Faz parte do futebol. Erros fazem parte do futebol e deles saem gols, mas obviamente este não é um esporte individual. Então, todos precisam assumir a responsabilidade por tudo o que fazemos de bom e de ruim.”

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“Acho que o principal e mais importante é entendermos que precisamos estar juntos nos momentos bons e ruins, e isso não vai mudar a confiança que temos uns nos outros.”

Confronto com o Brentford se aproxima, com Darlow como alternativa

Embora Pochettino não tenha garantido expressamente que Lammens será escalado, sua defesa pública indica que o goleiro mantém a confiança do novo técnico para o confronto deste fim de semana com o Brentford.

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Deixar o belga fora do time significaria recorrer a Karl Darlow, contratado no verão europeu junto ao Leeds United. Ele disputou apenas uma partida por clubes nesta temporada: foi titular na derrota por 3 a 2 para o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa. Como o reserva tem poucos minutos de jogo, Lammens deve receber uma oportunidade imediata de retribuir a confiança do técnico e dar mais segurança à defesa do United.