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Mauricio Pochettino não perdeu tempo para identificar os pontos fracos de seu novo elenco no Manchester United enquanto se prepara para assumir oficialmente o comando em Old Trafford. Segundo informações, o ex-técnico de Chelsea e Tottenham está pronto para buscar reforços em um rival da Premier League para corrigir um setor defensivo que enfrentou sérias dificuldades nos primeiros meses da temporada.

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Pochettino mira capitão do time de Craven Cottage para reforçar defesa vulnerável

Segundo o The Telegraph, o zagueiro Calvin Bassey, do Fulham, surgiu como candidato inesperado para reforçar a defesa vulnerável do Manchester United quando a janela de transferências reabrir em janeiro. Contratado na semana passada para substituir Michael Carrick, Pochettino não perdeu tempo em avaliar o elenco em Old Trafford e considera a chegada de um novo zagueiro uma prioridade.

Contratar o jogador de 26 anos da seleção da Nigéria, porém, não será nada simples. Bassey recebeu a braçadeira de capitão em Craven Cottage nesta temporada do novo técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, que está determinado a manter o capitão. O ex-defensor de Rangers e Ajax entra no último ano de seu contrato atual, embora o clube do oeste de Londres tenha a opção de prorrogar sua permanência por mais 12 meses.

Versatilidade e escassez de laterais motivam interesse do Manchester United

A capacidade de Bassey de atuar bem como lateral-esquerdo é considerada um grande atrativo para Pochettino, que avalia suas opções táticas. Luke Shaw sofreu novos problemas com lesões, enquanto Diogo Dalot, improvisado como substituto, atravessa uma fase ruim pelo lado esquerdo.

A contratação de um defensor versátil daria cobertura imediata a duas posições problemáticas. Com o também argentino Lisandro Martinez diante de um futuro incerto no clube, Pochettino quer dar mais segurança a uma defesa que carece de estabilidade e de opções experientes.

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Desorganização defensiva mantém o Manchester United na zona de rebaixamento

O péssimo início de campanha deixa o United na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos nas primeiras 10 partidas. Só o recém-promovido Ipswich e o lanterna Crystal Palace sofreram mais do que os 19 gols concedidos pelo United até agora.

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A passagem de Carrick pelo comando da equipe praticamente ruiu no caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa no último fim de semana. O United precisou reagir nos acréscimos para salvar um ponto após outra atuação marcada por erros, na qual terminou a partida com Leny Yoro e Ayden Heaven formando a dupla de zaga.

Visita difícil a Anfield aguarda Pochettino antes da busca por reforços em janeiro

Pochettino terá um desafio imediato em sua estreia no comando da equipe, fora de casa contra o Liverpool na próxima semana. Enfrentar o ambiente hostil de Anfield com uma defesa desfalcada e frágil colocará à prova, desde o início, a capacidade do argentino de organizar o time.

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Até que a janela de inverno ofereça a oportunidade de buscar alvos como Bassey, o novo técnico terá de encontrar uma forma de tornar o elenco atual mais sólido e tirar o United das três últimas posições.