Mauricio Pochettino, orgulhoso, mostra-se preocupado com Christian Pulisic após a vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai na Copa do Mundo

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, está radiante após a vitória muito convincente de sua equipe sobre o Paraguai (4 a 1). O treinador afirma estar extremamente orgulhoso, mas também demonstra preocupação com a lesão de seu craque Christian Pulisic: “Foi difícil para ele andar.”

“Estou muito, muito orgulhoso”, diz Pochettino logo após o fim da goleada. “O mais importante foi o nosso desempenho e a sensação que isso nos deixou. Mas sabemos que isso foi apenas o começo.”

“Isso ainda não é nada, foi apenas um jogo. Agora precisamos continuar assim, mas estamos muito felizes. O primeiro jogo é sempre difícil.”

“Como anfitriões da Copa do Mundo, as expectativas são altas, mas a maneira como os rapazes lidaram com as expectativas e a pressão...”, conta ele com um olhar orgulhoso.

"Os primeiros 45 minutos foram fantásticos. É difícil jogar contra uma equipe assim. Mas estou muito feliz e orgulhoso." Pochettino foi então questionado sobre Pulisic, que foi substituído no intervalo.

"Ele levou uma pancada na panturrilha no final do primeiro tempo, que ficou rígida. Não queríamos correr nenhum risco. Foi difícil para ele andar, mas espero que não seja nada grave e que ele esteja pronto para o próximo jogo."

Por fim, Pochettino também deixou uma mensagem para os torcedores. “Eles foram incríveis. É isso que a gente quer ver nos americanos apaixonados. Agora eles sabem: o futebol é um fenômeno”, concluiu o argentino, sorrindo. Os EUA jogam sua próxima partida no dia 19 de junho contra a Austrália.