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Mauricio Pochettino mal teve tempo de fazer as malas para Manchester, mas o futuro técnico do United já dá fortes sinais sobre seus planos para a janela de transferências de janeiro. Prestes a trocar o comando da seleção dos EUA por Old Trafford, o argentino não descartou buscar jogadores de sua atual equipe para ajudar o United a sair da má fase na Premier League.

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Técnico dos EUA se prepara para missão em Old Trafford

Confirmado na semana passada como sucessor de Michael Carrick, o ex-técnico de Southampton, Tottenham e Chelsea assume uma equipe que, após dez jogos, amarga a zona de rebaixamento da Premier League. O United planeja se movimentar no mercado em janeiro e dará recursos a Pochettino para reforçar o elenco.

Pochettino deixará o comando da seleção dos EUA após o confronto de terça-feira com o Haiti e embarcará em um jatinho particular para Manchester pouco depois do apito final. O atacante Folarin Balogun, o meio-campista Weston McKennie e o lateral-esquerdo Antonee Robinson foram apontados como possíveis reforços que poderiam acompanhá-lo até Old Trafford.

Pochettino deixa aberta a possibilidade de reencontros em janeiro

Questionado sobre a possibilidade de contratar jogadores de sua atual equipe, Pochettino pediu foco no presente, mas reconheceu o apelo do United.

"Agora não é hora [de falar sobre isso]", disse o argentino. "Sei que vocês perguntaram aos jogadores antes. Todos os bons jogadores sempre têm sonhos. Chegar ao nível mais alto, e vejo que o United é um dos times que estão nesse nível... é um sonho para muitos jogadores. Mas agora vejo que eles precisam se concentrar no presente, no jogo de amanhã e nos clubes em que atuam no dia a dia.

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"Conheço muito bem cada um dos jogadores há mais de dois anos e vejo que todos têm um talento incrível. E, claro, no futuro, quando isso acontecer, vamos prestar atenção."

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Jogadores dos EUA são apontados como possíveis reforços da Premier League

Com vários jogadores dos EUA perto de possíveis transferências no próximo ano, ganham força as especulações que os ligam a Old Trafford. Em entrevista coletiva em Cincinnati, McKennie, de 28 anos, admitiu que companheiros de equipe podem em breve seguir Pochettino para a Inglaterra .

"Acho que é uma possibilidade. Temos muitos jogadores na equipe que devem se transferir em breve ou no próximo ano", disse McKennie. "Então, acho que é meio inevitável. Mas, no fim das contas, nunca se sabe o que passa pela cabeça do treinador e quais jogadores ele realmente procura. Acho possível que alguns dos jogadores daqui sejam cogitados para o Manchester United e que a transferência se concretize."

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Comissão técnica já se prepara para confronto em Anfield

Enquanto Pochettino conclui seus compromissos com a seleção dos EUA, três integrantes de sua comissão técnica já deixaram a concentração rumo a Manchester . Seu braço direito, Jesus Perez, o auxiliar técnico Toni Jimenez e Sebastiano, seu filho e preparador físico, se despediram após a goleada dos EUA por 6 a 0 sobre o Haiti no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

Essa antecipação pode ser fundamental diante de uma estreia difícil. Depois que Pochettino desembarcar em Manchester, sua nova comissão técnica terá pouquíssimo tempo para se preparar para o clássico de domingo contra o grande rival Liverpool, em Anfield.