Mauricio Pochettino faz sombra para Zidane no Real Madrid

O dilema do time é entre manter o atual treinador mesmo em má fase ou apostar em um novo em meio a uma maratona de jogos importantes

A derrota para o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões só piorou as coisas que já estavam ruins no . O 2x0 fez com que, mais uma vez, parte da torcida merengue passasse a questionar o time e até mesmo Zinedine Zidane.

A história de Zidane como treinador do Real Madrid fala por si só. Além dos três títulos da , o francês foi um herói salvador ao recuperar um time à deriva de Julen Lopetegui. Mas agora, durante uma má fase, nada disso importa mais.

Mesmo que Zidane tenha deixado claro que não vai pedir demissão e que o momento não seja o ideal - com jogos importantes na e na Champions chegando -, o treinador começa a balançar no cargo. Atualmente, algo a favor do francês é o apoio de Florentino Pérez, que deve dar moral a ele até que a situação se torne insustentável.

A verdade é que, agora, Zidane só resiste no cargo por ser Zidane, mas isso pode acabar mais atrapalhando do que ajudando o Real, desesperado por resultados.

Enquanto isso, rumores voltam a ligar Mauricio Pochettino ao Real depois que ele quase assinou com o clube após a saída de Zidane em 2018. À época, o negócio só não se concretizou porque o treinador havia renovado seu vínculo com o dias antes e o presidente inglês não quis liberá-lo.

Desde então o é quase um consenso entre torcedores que Pochettino, em algum momento, vai comandar o Real Madrid. Mais cedo ou mais tarde. Ainda mais porque o argentino, hoje desempregado, nunca escondeu que treinar os Blancos é um sonho.

Recentemente Pochettino esteve ligado a uma ida ao , o que pode dificultar ainda mais o projeto do Real de trocar de treinador em meio a uma maratona importante de jogos.

