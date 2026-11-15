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Mauricio Pochettino expressou sua profunda admiração por Sir Alex Ferguson e confirmou que pretende conversar com o lendário escocês assim que começar a trabalhar no Manchester United. O novo técnico assume oficialmente o comando em 18 de novembro, após a pausa para os jogos das seleções, e encontrará um calendário exigente em um clube que ainda busca o sucesso duradouro da era Ferguson.

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Novo técnico do Manchester United quer conversar com ídolo de Old Trafford

Pochettino, futuro técnico do Manchester United, confirmou que ainda não conversou com Ferguson desde que foi anunciado. No entanto, o argentino pretende procurar o lendário ex-técnico quando iniciar seu trabalho, após terça-feira.

Embora o Manchester United já tenha confirmado sua chegada, Pochettino assumirá oficialmente o comando da equipe em 18 de novembro. Apesar da intensa carga de trabalho que terá logo de início em Old Trafford, conversar com Ferguson continua sendo uma prioridade para ele.

“Ele representa meus valores”: Pochettino exalta lendário escocês

Em entrevista ao Telegraph Sport, ao ser perguntado se já havia entrado em contato com Ferguson, Pochettino falou sobre o respeito que há muito tempo tem pelo ex-técnico do United e seus planos de conversar com ele.

“Ainda não, mas com certeza terei a oportunidade depois de terça-feira”, disse Pochettino. “Eu disse isso há muitos anos e sempre digo a mesma coisa: para mim, Sir Alex Ferguson representa tudo o que admiro em um treinador, um técnico, um homem e um gestor. Acho que ele representa meus valores. Eu realmente o admiro.”

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Ele reconheceu que terá pouco tempo livre nos primeiros dias em Manchester e acrescentou: “Com certeza, a partir de terça-feira, teremos a possibilidade de conversar, se eu tiver tempo, porque vai ser muito intenso. Mas, se houver a possibilidade, é claro que vou conversar com ele.”

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Uma despedida emocionante dos Estados Unidos

Assumir o cargo em Old Trafford encerra a passagem de dois anos de Pochettino à frente da seleção masculina dos Estados Unidos. O argentino se emocionou até as lágrimas durante a entrevista coletiva de sexta-feira, após a confirmação de sua transferência.

Ao refletir sobre sua saída após a partida de sábado, Pochettino admitiu que deixar o cargo traz sentimentos contraditórios, apesar de realizar uma ambição profissional.

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“É sempre difícil dizer adeus, mas a vida é assim”, disse. “Sempre surgem novos desafios e, claro, sempre segui meu coração e meus sonhos. É triste, mas, ao mesmo tempo, estamos no lugar em que queríamos estar [com os EUA]. Acho que foram dois anos muito difíceis, mas conseguimos algo difícil de medir… de atribuir um valor. Acho, porém, que isso será muito bom para o futebol daqui no futuro.”

Batismo de fogo em Anfield

Pochettino terá um teste imediato ao assumir oficialmente em 18 de novembro: serão apenas quatro dias de preparação antes de sua estreia contra o Liverpool, em Anfield, no dia 22 de novembro.

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O confronto abre um período desgastante para o United, que disputará 10 partidas em 39 dias. Assim, Pochettino terá de encontrar uma brecha em um calendário intenso para cumprir a promessa de conversar com Ferguson.