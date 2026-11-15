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Mauricio Pochettino afirmou confiar no potencial da seleção dos Estados Unidos para alcançar grandes feitos no cenário internacional depois que sua equipe goleou o Haiti por 6 a 0. O treinador argentino está prestes a deixar o cargo para assumir o Manchester United, mas garante que deixa um elenco capaz de competir no mais alto nível.

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Eficiência no segundo tempo garante vitória dominante em Miami

Auston Trusty marcou após um escanteio aos 10 minutos, antes de os Estados Unidos fazerem cinco gols no segundo tempo contra o Haiti, mandante da partida no sul da Flórida porque a violência no país caribenho o impediu de jogar em casa. Em sua primeira partida pela seleção desde a Copa do Mundo, Christian Pulisic marcou duas vezes em dois minutos, chegou a 35 gols em 91 jogos e superou Eric Wynalda para assumir o quarto lugar na lista dos maiores artilheiros da equipe.

Weston McKennie, o reserva Folarin Balogun e o adolescente Julian Hall, que, com seu quarto gol em cinco jogos, passou a defender oficialmente os Estados Unidos em vez da Polônia, completaram a goleada. A torcida, majoritariamente favorável ao Haiti, chegou a comemorar aos 70 minutos, quando Lenny Joseph concluiu o cruzamento de Josue Casimir, mas o lance foi anulado por impedimento.

Pochettino elogia profissionalismo do elenco antes de ida para Old Trafford

Depois de confirmar na sexta-feira que irá para o Manchester United apenas três meses após o início de um novo contrato de quatro anos, Pochettino elogiou a concentração de seus jogadores durante a maior vitória de seus dois anos no cargo.

“Eles foram muito, muito profissionais desde o primeiro dia em que começaram a ver todos os rumores e também quando confirmamos isso há alguns dias”, disse Pochettino aos jornalistas. “E acho que, se vocês me perguntarem do que nos orgulhamos, temos muito orgulho dos jogadores e da forma madura como lidaram com a situação.”

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Atacante do Milan, Pulisic demonstrou a mesma disposição de olhar para a frente ao desejar sucesso ao treinador em sua saída para Old Trafford. “Acho que ele tem uma grande oportunidade lá e, sim, só precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo e tentar seguir evoluindo como equipe”, disse Pulisic. “Acho que tivemos bons momentos, e ele trouxe muito entusiasmo para o time. Então, acho que é isso que ele deixará.”

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A goleada de sábado transforma o jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações, marcado para terça-feira em Cincinnati, em uma formalidade. Pochettino está confiante de que a combinação de juventude e experiência garante a continuidade da evolução da equipe.

“Acho que temos um futuro incrível, brilhante, neste país com a seleção”, disse Pochettino. “Acho que, se quisermos conquistar grandes coisas, isso passa pela construção da estrutura e dos princípios, que acredito já estarem estabelecidos. Agora é só dar continuidade.

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“Nos últimos dois anos, surgiram garotos, jogadores jovens, e dá para ver como jogam com muita tranquilidade graças ao que os jogadores experientes oferecem: uma base para que possam atuar.”

Pochettino terá desafio contra o Liverpool enquanto a seleção dos EUA recorre a comando interino

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