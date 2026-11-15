Eficiência no segundo tempo garante vitória dominante em Miami
Auston Trusty marcou após um escanteio aos 10 minutos, antes de os Estados Unidos fazerem cinco gols no segundo tempo contra o Haiti, mandante da partida no sul da Flórida porque a violência no país caribenho o impediu de jogar em casa. Em sua primeira partida pela seleção desde a Copa do Mundo, Christian Pulisic marcou duas vezes em dois minutos, chegou a 35 gols em 91 jogos e superou Eric Wynalda para assumir o quarto lugar na lista dos maiores artilheiros da equipe.
Weston McKennie, o reserva Folarin Balogun e o adolescente Julian Hall, que, com seu quarto gol em cinco jogos, passou a defender oficialmente os Estados Unidos em vez da Polônia, completaram a goleada. A torcida, majoritariamente favorável ao Haiti, chegou a comemorar aos 70 minutos, quando Lenny Joseph concluiu o cruzamento de Josue Casimir, mas o lance foi anulado por impedimento.
Pochettino elogia profissionalismo do elenco antes de ida para Old Trafford
Depois de confirmar na sexta-feira que irá para o Manchester United apenas três meses após o início de um novo contrato de quatro anos, Pochettino elogiou a concentração de seus jogadores durante a maior vitória de seus dois anos no cargo.
“Eles foram muito, muito profissionais desde o primeiro dia em que começaram a ver todos os rumores e também quando confirmamos isso há alguns dias”, disse Pochettino aos jornalistas. “E acho que, se vocês me perguntarem do que nos orgulhamos, temos muito orgulho dos jogadores e da forma madura como lidaram com a situação.”
Atacante do Milan, Pulisic demonstrou a mesma disposição de olhar para a frente ao desejar sucesso ao treinador em sua saída para Old Trafford. “Acho que ele tem uma grande oportunidade lá e, sim, só precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo e tentar seguir evoluindo como equipe”, disse Pulisic. “Acho que tivemos bons momentos, e ele trouxe muito entusiasmo para o time. Então, acho que é isso que ele deixará.”
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“Acho que temos um futuro incrível, brilhante, neste país com a seleção”, disse Pochettino. “Acho que, se quisermos conquistar grandes coisas, isso passa pela construção da estrutura e dos princípios, que acredito já estarem estabelecidos. Agora é só dar continuidade.
“Nos últimos dois anos, surgiram garotos, jogadores jovens, e dá para ver como jogam com muita tranquilidade graças ao que os jogadores experientes oferecem: uma base para que possam atuar.”
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