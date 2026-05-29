Mauricio Pochettino deixa a seleção dos EUA e está prestes a fechar acordo com um grande clube europeu

O AC Milan e Mauricio Pochettino estão prestes a chegar a um acordo, segundo informa o jornalista italiano Nicolo Schira. O técnico da seleção dos Estados Unidos deixará o cargo após este Mundial.
O AC Milan está em busca de um novo técnico, depois que Massimiliano Allegri decidiu se demitir na semana passada devido a um conflito com Zlatan Ibrahimovic.
O clube abordou inicialmente Andoni Iraola, que deixou o Bournemouth, mas não chegou a um acordo com o espanhol.
Ralf Rangnick, ainda técnico da seleção da Áustria, também apresentou exigências excessivas e não conseguiu chegar a um acordo com o AC Milan.
Agora, parece que um acordo entre Pochettino e os milaneses está prestes a ser fechado. O argentino começará a trabalhar na Itália após a Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos.
O técnico de 54 anos iniciou sua carreira no Espanyol, clube no qual também causou furor como jogador. Posteriormente, foi técnico do Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea e da seleção dos EUA.