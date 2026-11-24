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Apesar de ter a defesa mais vazada entre as cinco principais ligas europeias após a goleada sofrida diante do Liverpool, Mauricio Pochettino priorizará a contratação de um centroavante em janeiro. A aposta do Manchester United no ataque para esta temporada não deu certo por causa de uma lesão, e o clube busca uma alternativa confiável para a janela de inverno.

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Pochettino deixa defesa em segundo plano e prioriza centroavante para janeiro

Pochettino se concentrará na contratação de um novo atacante, em vez de reforçar a defesa vulnerável do United na janela de janeiro. A derrota por 4 a 0 para o Liverpool no domingo deixou o United com a defesa mais vazada entre as equipes das cinco principais ligas europeias. O sucessor de Michael Carrick teve um choque de realidade imediato em Anfield, com o United na zona de rebaixamento após 11 jogos.

Apesar dos evidentes problemas defensivos, Pochettino considera o ataque uma preocupação igualmente importante. O Manchester United optou por não contratar um atacante na janela do meio do ano, decisão que se mostrou um grande erro. A diretoria do clube tem agora pouco mais de um mês para identificar reforços ofensivos antes da reabertura do mercado.

Crise de lesões obriga United a buscar atacante confiável

Os problemas ofensivos do United têm origem em uma persistente lesão na canela sofrida por Benjamin Sesko . O jogador da seleção da Eslovênia, de 23 anos, mostrou potencial após um início difícil desde sua transferência de £ 74 milhões do RB Leipzig na temporada passada, mas disputou apenas seis partidas nesta temporada. Como Sesko dificilmente voltará antes do início do próximo ano, Pochettino tem alternado Bryan Mbuemo e Matheus Cunha na função de centroavante. Joshua Zirkzee ainda não tem a confiança necessária para comandar o ataque.

Segundo o The Times, Pochettino buscará uma "opção mais confiável" para substituir Zirkzee assim que a janela de janeiro abrir. Garantir uma referência ofensiva confiável é agora fundamental para tirar o United da zona de perigo.

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Goleada em Anfield expõe graves fragilidades defensivas do United

A decisão de Pochettino de priorizar um centroavante vem apesar da atuação defensiva desastrosa contra o Liverpool de Andoni Iraola. O argentino escalou Matthijs de Ligt como titular de surpresa, mas o jogador da seleção da Holanda teve dificuldades diante de um ataque movimentado enquanto ainda se recuperava de uma lesão de longa duração.

A situação piorou quando Leny Yoro foi expulso após apenas oito minutos em Anfield. Os defensores experientes Lisandro Martinez, Harry Maguire e Diogo Dalot também não convenceram sob pressão constante. Mesmo com a defesa sofrendo gols em ritmo alarmante, Pochettino acredita que aumentar o poder ofensivo é a tarefa mais urgente para seu elenco em dificuldades.

Balogun quer voltar a trabalhar com ex-técnico dos Estados Unidos

Enquanto o United avalia seus alvos para a janela de inverno, Folarin Balogun, atacante do Monaco, surgiu como possível candidato. O ex-jogador do Arsenal quer voltar a trabalhar com Pochettino, sob cujo comando atuou quando o argentino era técnico da seleção dos Estados Unidos. A equipe de recrutamento do United passará o próximo mês avaliando se Balogun ou outro alvo atende melhor às necessidades imediatas de Pochettino.