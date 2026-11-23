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Mauricio Pochettino defendeu a surpreendente decisão de escalar Matthijs de Ligt como titular do Manchester United em sua estreia no comando da equipe, na derrota por 4 a 0 para o Liverpool em Anfield, no domingo. O novo técnico do United explicou por que deu ao holandês sua primeira oportunidade como titular na Premier League em quase um ano.

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Pochettino mantém apoio à escalação de De Ligt

O jogador da seleção holandesa não atuava pela liga havia 357 dias devido a uma lesão prolongada nas costas, mas foi lançado diretamente na intensidade de um clássico do noroeste da Inglaterra . As fragilidades defensivas do United ficaram evidentes quase de imediato, quando De Ligt calculou mal uma bola longa e permitiu que Alexander Isak avançasse livre em direção ao gol. O erro levou Leny Yoro a fazer a intervenção desesperada que resultou em sua expulsão. Em seguida, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz marcaram, antes de Rio Ngumoha e Victor Munoz completarem a goleada no segundo tempo.

Apesar de o zagueiro ter parecido lento e sem intensidade ao tentar acompanhar o ritmo do jogo, Pochettino defendeu a escalação após o apito final. "Ele estava treinando, jogou na Champions League antes dos compromissos pela seleção. Acho que, quando chegamos, vimos a parceria [com Lisandro Martinez]", disse Pochettino à Sky Sports.

Técnico furioso critica dois pesos e duas medidas da arbitragem

A decisão que mudou o jogo deixou Pochettino furioso. O técnico apontou rapidamente uma diferença gritante de critérios da arbitragem, após um pedido anterior de pênalti em lance envolvendo Jeremy Jacquet não ter sido atendido. Convencido de que a inconsistência do árbitro mudou completamente o rumo da partida, Pochettino não poupou críticas em sua avaliação após o jogo.

"E repito: o lance de Jacquet foi pênalti. Se o árbitro marca o pênalti, aquela jogada posterior certamente nunca acontece, e talvez estivéssemos falando de outra forma", declarou Pochettino, frustrado. "Um zagueiro cometeu um erro, foi pênalti e não foi punido. Nós cometemos um erro e fomos punidos. Agora aceito toda a situação, mas as circunstâncias são as circunstâncias. É muito importante colocar as circunstâncias em primeiro plano. Sempre."

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Choque de realidade para a nova gestão

A derrota ampliou para nove jogos a sequência do United sem vitórias na Premier League, a pior da história do clube na competição. Pochettino foi visto em uma longa conversa com a equipe de arbitragem após a partida, embora tenha admitido que seus protestos pouco mudariam o resultado de seu primeiro jogo no comando. Ele ressaltou a necessidade de o elenco assumir a responsabilidade pelo desempenho, sem deixar de criticar os fatores externos que influenciaram a partida.

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"Tenho que defender meu clube", afirmou o técnico argentino. "E dizer o que sinto. Aquele foi um lance em que, para qualquer um que joga futebol, estava claro que não era caso de cartão vermelho."

Em busca de uma saída na Champions League

Foi uma tarde para De Ligt esquecer. Seu aguardado retorno ao time titular na Premier League rapidamente se transformou em pesadelo. Depois de uma atuação tão desastrosa, Pochettino terá de tomar uma decisão dura, mas necessária, antes da viagem decisiva para enfrentar o Sporting CP pela Champions League. O problema na defesa, porém, é apenas uma pequena parte da crise que já cerca o técnico.

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Com o United apenas um ponto acima da última posição da Premier League, a dimensão assustadora da reconstrução que Pochettino tem pela frente ficou evidente. A equipe precisa se reorganizar, e rápido, porque a viagem a Portugal para disputar uma partida europeia já não é apenas mais um compromisso: é uma busca desesperada por uma saída em uma temporada que vai de mal a pior.