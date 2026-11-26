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Mauricio Pochettino afirmou que o Manchester United foi "punido" pela arbitragem no caótico empate por 2 a 2 com o Sporting CP pela Champions League, resultado que adiou sua primeira vitória no comando do time. Apesar dos dois gols de Bruno Fernandes, decisões controversas da arbitragem e uma falha do goleiro no fim deixaram o novo técnico frustrado antes de seu próximo compromisso pela Premier League.

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Empate com o Sporting adia primeira vitória de Pochettino

Pochettino afirmou que o United foi "punido" pela arbitragem no empate por 2 a 2 com o Sporting pela Champions League , resultado que adiou sua primeira vitória como técnico. O árbitro Szymon Marciniak ficou no centro das atenções por várias decisões controversas contra os visitantes.

O árbitro polonês marcou um pênalti discutível para o Sporting no primeiro tempo e, mais tarde, anulou um possível gol da vitória do United por causa de um empurrão no goleiro Kaique Pereira. Marciniak também anulou um gol de Amad Diallo no segundo tempo após marcar indevidamente uma falta de Youri Tielemans na origem da jogada. Como apitou pouco antes de Amad mandar a bola para a rede, o VAR não pôde intervir.

Novo técnico do United critica decisões "impossíveis" da arbitragem

Na entrevista coletiva após a partida, Pochettino teve dificuldade para esconder a frustração com as decisões importantes que prejudicaram seu time ao longo do jogo.

"Acho difícil responder à sua primeira pergunta porque todo mundo sabe que tudo aquilo foi impossível", disse Pochettino, segundo a ESPN. "É difícil entender por que aquilo aconteceu em campo. É difícil encontrar um jogo em que você seja punido [tanto] em uma única partida. Fomos muito punidos em lances decisivos."

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Pochettino defende Lammens após empate do Sporting no fim

Apesar dos reveses com a arbitragem, o Manchester United parecia a caminho de sua primeira vitória fora de casa na Champions League desde 2021, depois que Fernandes marcou duas vezes no segundo tempo.

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O Sporting, porém, chegou ao empate aos 80 minutos, quando o goleiro Senne Lammens deixou escapar um cruzamento aos pés de Luis Suarez. Em vez de apontar o goleiro como culpado, Pochettino assumiu rapidamente a responsabilidade coletiva.

"Acho que, por favor, a culpa é nossa", disse o novo técnico do United. "Acho que precisamos lidar melhor com esse tipo de situação, porque, para um goleiro, aquela bola não é fácil, e você sempre precisa da ajuda dos companheiros.

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"Mas, claro, precisamos aceitar, aceitamos o desafio e estamos aqui para tentar melhorar os pequenos detalhes que, com certeza, vamos melhorar."

Brentford é o próximo adversário na busca pela primeira vitória

Com o empate, o United segue na 19ª posição da fase de liga da Champions League, mantendo-se por pouco na zona de classificação para os playoffs após cinco partidas. Pochettino, que assumiu o comando apenas na semana passada, não terá de esperar muito por outra chance de conquistar sua primeira vitória. O United volta a jogar pela Premier League no sábado, quando recebe o Brentford.