Compartilhar Siga GOAL no Google

Mauricio Pochettino não conseguiu conter a emoção ao se despedir da seleção dos Estados Unidos e caiu no choro momentos depois de ser confirmado como novo técnico do Manchester United. O argentino acertou um contrato de dois anos e meio em Old Trafford, em um retorno surpreendente à Premier League como sucessor de Michael Carrick.

Publicidade

Uma despedida agridoce para Pochettino

A contratação de Pochettino pelo Manchester United pôs fim à sua bem-sucedida passagem pela seleção dos Estados Unidos, mas a mudança teve um custo pessoal evidente. Em sua primeira aparição diante da imprensa desde que a notícia veio a público, o treinador de 54 anos se emocionou visivelmente ao falar sobre a despedida que se aproxima.

Ao conversar com jornalistas na sexta-feira, Pochettino deixou transparecer o peso emocional do anúncio. Sua reação refletiu a forte ligação com a estrutura da seleção dos Estados Unidos, que comanda desde setembro de 2024. Embora as lágrimas de treinadores geralmente venham após uma demissão, Pochettino afirmou que deixar o cargo na seleção é difícil para ele, mesmo que o convite de Old Trafford tenha sido impossível de recusar após a demissão de Carrick na quinta-feira. Carrick saiu depois de uma sequência de oito jogos sem vitória na Premier League.

Emoção à flor da pele na última entrevista coletiva

Pochettino assumirá oficialmente o comando em Old Trafford em 19 de novembro, após os próximos compromissos dos Estados Unidos. Sua estreia será em um grande confronto fora de casa contra o Liverpool, no domingo, 22 de novembro. Ao falar sobre a despedida, admitiu: “Normalmente é o contrário. Você é demitido e chora porque quer ficar. Neste caso, é o contrário. É uma decisão muito difícil, mas, ao mesmo tempo, estou animado com esse passo.”

Pochettino aproveitou a oportunidade para agradecer às pessoas com quem trabalhou durante um período de transformação para o futebol dos Estados Unidos. Ele se dirigiu àqueles que apoiaram seu projeto e destacou o vínculo formado nos últimos dois anos. “À comissão técnica e aos jogadores, quero agradecer muito pelos últimos dois anos. Vocês me fizeram muito feliz ao compartilhar um projeto incrível. É difícil para mim encerrá-lo agora”, acrescentou durante a entrevista coletiva marcada pela emoção.

Publicidade Publicidade

Um legado com a seleção dos Estados Unidos

Antes de assumir oficialmente o comando em Old Trafford, o treinador de 54 anos estará à frente dos Estados Unidos nos jogos contra o Haiti, encerrando uma passagem iniciada em setembro de 2024. Seu contrato inicial ia até a Copa do Mundo deste verão, mas ele conquistou uma prorrogação de quatro anos, até o fim da fase final de 2030, depois de levar a seleção dos Estados Unidos às oitavas de final. Antes dos dois jogos desta semana, seu retrospecto era de 22 vitórias em 35 partidas.

Tópicos relacionados

Ao abordar a dificuldade da mudança, Pochettino destacou o crescimento conjunto dentro da federação. “Estávamos muito animados por compartilhar um projeto no qual realmente acreditamos e por evoluir juntos. Isso torna a decisão mais difícil”, explicou, enquanto continuava a enxugar as lágrimas. “É uma decisão triste, mas somos profissionais e precisamos tentar encontrar o próximo passo para realizar nossos sonhos. Fizemos a federação crescer e também crescemos pelo mundo. Não preparei um discurso; estou falando de coração. Recuperamos nossa motivação e a capacidade de buscar forças.”

O difícil desafio que o espera em Old Trafford

Ao concluir sua despedida agradecendo à imprensa e aos torcedores dos Estados Unidos pela honestidade, o novo treinador declarou: “Quero reconhecer o nosso valor e o meu próprio. Muito obrigado. Vocês respeitam o trabalho de vocês. Nunca mentem para nós. É uma decisão difícil, mas precisamos seguir em frente.”

Publicidade

Quando chegar a Old Trafford, Pochettino terá a difícil tarefa de recuperar um Manchester United em má fase, atualmente na 18ª colocação da Premier League. A equipe somou apenas oito pontos nas primeiras 10 partidas, com uma vitória e cinco empates.