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Mauricio Pochettino não perde tempo para impor sua autoridade ao elenco do Manchester United. Segundo informações, o futuro técnico deve reformular imediatamente a cultura de treinamentos do clube. A expectativa é que o treinador argentino implemente uma nova rotina rigorosa para corrigir os problemas de condicionamento físico que têm afetado o Manchester United nos últimos meses.

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Folgas após os jogos são eliminadas em Carrington

Segundo o The Sun, Pochettino acabará com as folgas dos jogadores do Manchester United após as partidas. Em vez disso, o elenco terá de se apresentar em Carrington no dia seguinte aos jogos para sessões obrigatórias de recuperação, com o objetivo de melhorar seu condicionamento físico geral.

A medida representa uma mudança radical em relação ao período de Michael Carrick, durante o qual os jogadores raramente precisavam comparecer ao centro de treinamento logo após as partidas. Carrick e o elenco não estiveram em Carrington na segunda-feira, após o empate por 4 a 4 com o Aston Villa em Old Trafford.

Reformulação na comissão técnica mira o condicionamento físico

Para implementar padrões físicos mais rigorosos, Pochettino levará ao clube seu filho mais velho, Sebastiano, como preparador físico especializado. Ele se juntará a uma equipe de preparação física que já conta com Charlie Owen, promovido das categorias de base há mais de sete anos e que trabalhou com Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim.

A chegada de um especialista em preparação física de confiança segue a abordagem adotada anteriormente por Amorim. O treinador português contratou o preparador físico Paulo Berreira durante sua passagem por Old Trafford, mas Berreira deixou o clube junto com Amorim em janeiro e, desde então, voltou a trabalhar com ele em Milão.

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Alderweireld alerta elenco para exigências intensas

O ex-zagueiro do Tottenham Toby Alderweireld, que jogou por cinco temporadas sob o comando de Pochettino, alertou os jogadores do United que estão rendendo abaixo do esperado para se prepararem para um choque imediato. “Antes de tudo, ele nos deixou muito bem preparados fisicamente. A pré-temporada foi brutal”, disse Alderweireld à BBC. “Pela forma como ele quer jogar, com postura ofensiva, pressionando os adversários, linha defensiva alta e um jogo muito dinâmico, você precisa correr.”

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Alderweireld destacou que Pochettino exige “100%” todos os dias no centro de treinamento e afirmou que o elenco sentirá de imediato um “nível diferente”. Ele também relembrou a mensagem de Pochettino no intervalo, quando o Tottenham perdia por 3 a 0 para o Ajax na semifinal da Champions League: “Ele apenas disse: ‘Vocês vão jogar com intensidade física, vão lutar. Só precisam de um gol para voltar ao jogo. Acreditem que tudo é possível.’”

Confronto com o Liverpool se aproxima para elenco desfalcado

Pochettino enfrenta um obstáculo logístico imediato ao começar a implementar seus métodos exigentes. As convocações de vários jogadores para suas seleções reduziram o elenco principal do United nesta semana, limitando o tempo que ele poderá passar com o grupo completo em Carrington neste início.

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Quando os jogadores voltarem dos compromissos com suas seleções, o novo técnico concentrará toda a atenção na preparação do elenco para um confronto decisivo com o Liverpool pela Premier League.