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Mesmo enquanto conclui suas funções na seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, futuro técnico do Manchester United, já começa a impor sua autoridade sobre o elenco à distância. Segundo relatos, o argentino deu as primeiras diretrizes para reformular imediatamente a cultura de treinamento do clube, preparando o terreno para uma nova rotina rigorosa destinada a resolver os problemas de condicionamento físico que têm afetado o Manchester United nos últimos meses.

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Folgas após os jogos serão eliminadas em Carrington

Segundo o The Sun, Pochettino vai eliminar as folgas dos jogadores do Manchester United no dia seguinte às partidas. Em vez disso, o elenco terá de se apresentar em Carrington após os jogos para sessões obrigatórias de recuperação, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico geral.

A medida representa uma mudança drástica em relação ao período de Michael Carrick, quando os jogadores raramente precisavam ir ao centro de treinamento logo após as partidas. Carrick e seu elenco, por exemplo, não estiveram em Carrington na segunda-feira, depois do empate por 4-4 com o Aston Villa em Old Trafford.

Mudanças na comissão técnica miram o condicionamento físico

Para impor padrões físicos mais rigorosos, Pochettino levará ao clube seu filho mais velho, Sebastiano, como preparador físico especializado. Ele se juntará à equipe de preparação física, que inclui Charlie Owen, promovido das categorias de base há mais de sete anos e que trabalhou sob o comando de Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim.

A contratação de um especialista em preparação física de confiança segue a abordagem adotada anteriormente por Amorim. O técnico português contratou Paulo Berreira durante sua passagem por Old Trafford, mas o preparador deixou o clube junto com Amorim em janeiro e, desde então, voltou a trabalhar com ele em Milão.

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Alderweireld alerta elenco para exigências intensas

O ex-zagueiro do Tottenham Toby Alderweireld, que jogou por cinco temporadas sob o comando de Pochettino, alertou os jogadores do United que vêm rendendo abaixo do esperado para se prepararem para um choque imediato. “Antes de tudo, ele nos deixou em ótima forma física. A pré-temporada foi brutal”, disse Alderweireld à BBC. “Para jogar como ele quer, tomando a iniciativa, pressionando os adversários, com a linha de defesa adiantada e muita movimentação, é preciso correr.”

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Alderweireld ressaltou que Pochettino exige “100%” todos os dias no centro de treinamento e afirmou que o elenco sentirá um “nível diferente” imediatamente. Ele também relembrou o que Pochettino disse no intervalo da semifinal da Champions League em que o Tottenham perdia por 3-0 para o Ajax: “Ele simplesmente disse: ‘Vocês vão usar a força física, vão lutar. Só precisam de um gol para voltar ao jogo. Acreditem que tudo é possível.’”

Duelo contra o Liverpool se aproxima para elenco desfalcado

Pochettino enfrenta um obstáculo logístico imediato ao começar a implementar seus métodos exigentes. As convocações de vários jogadores para suas seleções reduziram o elenco principal do United nesta semana, limitando o tempo que ele terá inicialmente com o grupo completo em Carrington.

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Quando os jogadores voltarem de seus compromissos com as seleções, o novo técnico concentrará toda a atenção na preparação do elenco para um confronto importante da Premier League contra o Liverpool.