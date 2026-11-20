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Maurice Steijn retorna no domingo como técnico do ADO Den Haag, justamente em Amsterdã, contra o Ajax, onde trabalhou entre julho e outubro de 2023. Em entrevista ao NU.nl , o treinador afirmou que saberia o que fazer com o elenco atual do Ajax.

A passagem de Steijn pelo Ajax coincidiu com uma das temporadas mais sombrias da história do clube de Amsterdã. Steijn foi contratado pelo diretor técnico Sven Mislintat, que agia por conta própria e foi demitido em setembro de 2023.

Três anos depois, o Ajax está em situação melhor, e o elenco também parece ter ficado consideravelmente mais forte após os esforços do diretor técnico Jordi Cruijff no último verão. Questionado sobre as diferenças entre os elencos, Steijn usou a palavra "inveja" em uma entrevista anterior. Agora, ele recua um pouco.

"Inveja talvez não tenha sido a palavra certa", disse Steijn ao NU.nl. "Mas agora há uma excelente colaboração no Ajax. Essa é a base para o sucesso. Tive essa colaboração em todos os meus clubes, mas, infelizmente, não no Ajax. É uma pena."

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Ainda há um pouco de inveja por parte de Steijn, que sorri. "Se você olhar a diferença entre os jogadores contratados na minha época e os que Cruijff contratou, ela fala por si só. Se eu saberia o que fazer com o elenco atual do Ajax? Sim, certamente."

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Apesar da experiência malsucedida, Steijn guarda boas lembranças de sua passagem pela capital. "O Ajax continua sendo um clube especial para mim. Sempre sou recebido lá com muito carinho. E ainda conheço alguns jogadores e pessoas que trabalham no clube."

"São pessoas com quem construí uma relação. Mas é uma das partidas que ainda temos nesta temporada. É assim também." O ADO ocupa atualmente a 17ª posição na Eredivisie e, por isso, a pressão é grande.

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O ADO, porém, vai a Amsterdã confiante, pois venceu sua última partida antes da pausa para os jogos das seleções. Em casa, bateu o Sparta Rotterdam por 3 a 1.

A diferença para o Sparta, 12º colocado, é de apenas três pontos. Antes da pausa de inverno, a equipe de Steijn ainda disputará algumas partidas decisivas, entre elas contra o Excelsior (em casa) e o lanterna Willem II (fora).