Mauaense x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Mauaense e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Estádio Pedro Benedetti, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Líder isolado do Grupo 12, com 21 pontos, o Santos, com sete vitórias e apenas uma derrota nos primeiros oito jogos do torneio, busca a recuperação após dois revés consecutivos na temporada.

Do outro lado, o Mauaense, na terceira posição, com 14 pontos, busca emplacar a quinta vitória consecutiva. A última derrota foi justamente para o Santos (por 6 a 1).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos Sub-20: Edu Araujo; Thiago Balieiro, Derick, Jair e Pedrinho; Rafael Moreira, Zé Rafael e Ivonei; Fernandinho, Victor Michell e Renyer.

Possível escalação do Mauaense Sub-20: Kawe Emannuel; Ricardo, Lucão, Guelo e Gui Lemos; Luizinho; Mineiro e Luan; Fabrício, Romarinho e Anderson.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Mauaense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Mauaense x Santos DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Pedro Benedetti - Mauá, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 3 Água Santa Paulista Sub-20 15 de junho de 2022 Vasco 2 x 0 Santos Brasileirão Sub-20 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x RB Bragantino Brasileirão Sub-20 26 de junho de 2022 17h (de Brasília) Santos x Jabaquara Paulistão Sub-20 29 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Mauaense

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 Mauaense Paulistão Sub-20 11 de junho de 2022 Mauaense 1 x 0 Jabaquara Paulistão Sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas