Mauá Futebol x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão sub-20

Jogo da sétima rodada do Paulistão sub-20 acontece neste domingo (12); veja como acompanhar na TV e na internet

Mauá e Santos duelam na tarde deste domingo (12), no estádio Municipal Pedro Benedetti, a partir das 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Mauá x Santos DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Estádio Municipal Pedro Benedetti, Mauá - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Informações da partida

O Mauá não vai bem na competição estadual e é apenas o lanterna do grupo 12, com um ponto marcado (seis derrotas e um empate).

Do outro lado, o Santos é o líder da chave, com 18 pontos, tendo vencido todos os jogos até o momento. O Peixe, até o momento, é a equipe com melhor campanha no campeonato, ao lado do Ska Brasil.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Mauá: Gabriel, Samuel, João Victor, Helbert, Robert, Caio Henrique, Rafael Silva, Henrique, Luanderson, Jadiel e Kleber.

Santos: Eduardo, Derick, Diogo, Carlos Eduardo, Rafael, Leonardo, Nycollas, João Victor, Victor Michell, Ivonei e Fernando.

Desfalques

Mauá

sem desfalques confirmados.

Santos

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Mauá

JOGO CAMPEONATO DATA Mauaense 3 x 1 Mauá Paulista sub-20 8 de junho de 2022 Água Santa 2 x 0 Mauá Paulista sub-20 1 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa Santista x Mauá Paulista sub-20 15 de junho de 2022 15h (de Brasília) Jabaquara x Mauá Paulista sub-20 22 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 Portuguesa Santista Paulista sub-20 8 de junho de 2022 Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileiro sub-20 4 de junho de 2022

Próximas partidas