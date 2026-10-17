Mau presságio para o Bayern de Munique? Um carrasco do Bayern joga no RB Leipzig

Nkunku, que voltou por empréstimo aos saxões no verão após três anos decepcionantes no Chelsea e no AC Milan, está entre os jogadores que mais marcaram gols pela Bundesliga no estádio do maior campeão alemão.

O francês marcou três vezes na Allianz Arena durante sua primeira passagem pelo Leipzig, de 2019 a 2023. A última delas foi na derrota por 3 a 1 em Munique, pela 33ª rodada da temporada 2022/23, pouco antes de sua transferência para o Chelsea por 60 milhões de euros. Nkunku também marcou no empate por 3 a 3 no fim de 2020 e na vitória por 3 a 2 em fevereiro de 2022. Em Leipzig, por outro lado, nunca marcou contra o Bayern.

Com três gols, Nkunku, porém, não lidera a lista dos jogadores que mais marcaram pela Bundesliga na Allianz Arena. Dodi Lukebakio, que chegou a fazer três gols em uma partida pelo Fortuna Düsseldorf, e Markus Rosenberg, que marcou todos os seus pelo Werder Bremen, estão à frente dele no ranking, com quatro gols cada.

Christopher Nkunku de volta à melhor forma: em breve, o maior carrasco do Bayern?

No sábado, Nkunku poderá aumentar sua marca em Fröttmaning: precisa de dois gols para se tornar o maior carrasco do Bayern na Allianz Arena. Diante de sua forma atual, a possibilidade não parece tão remota.

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No último fim de semana, Nkunku marcou três gols na goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. Ele também balançou as redes na vitória por 5 a 0 sobre o HSV. Além disso, deu uma assistência na Bundesliga e outra na Champions League.

O Leipzig, no entanto, chega com uma campanha fora de casa preocupante neste início de temporada. Os saxões perderam longe de seus domínios tanto na Bundesliga, por 3 a 1 para o Werder Bremen e por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, quanto na Champions League, por 4 a 1 para o Como 1907. A equipe do técnico Martin Demichelis conquistou em casa todos os seus nove pontos no campeonato. O RB também venceu em casa na Champions League, por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven.

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Christopher Nkunku também foi cogitado pelo Bayern

Nkunku está emprestado ao Leipzig, inicialmente até o fim da temporada. Depois disso, o RB terá uma opção de compra estimada em 28 milhões de euros para contratá-lo em definitivo do AC Milan. O jogador de 28 anos havia se transferido do Chelsea para o clube italiano apenas no ano anterior, por 38 milhões de euros, mas decepcionou na Itália, assim como já havia decepcionado na Inglaterra.

Nos últimos anos, também surgiram repetidamente rumores sobre um suposto interesse do Bayern em Nkunku. Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, que conhece Nkunku do período em que ambos estiveram no Leipzig, seria, sobretudo, um admirador do artilheiro da temporada 2022/23. Como se sabe, a transferência não aconteceu.