"Mau-caráter". Messi explode com Sergio Ramos e até Pique se envolve

Zagueiro atingiu o rosto do craque argentino durante o El Clásico disputado no último sábado (2)

Sergio Ramos adicionou uma nova polêmica em seu currículo. Desta vez, o alvo foi Lionel Messi durante o El Clásico disputado no Santiago Bernabéu no último sábado (2).

Nos minutos finais do primeiro tempo, Messi foi marcar a saída de bola de Sergio Ramos e foi atingido no rosto pelo zagueiro. Apesar da queda, o lance seguiu normalmente, mas não sem antes o jogador do Barcelona demonstrar toda a sua irritação ao encarar o adversário: “A p** que te pariu. Você é mau-caráter.”

Após o apito final que decretou a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 1 a 0, o zagueiro espanhol minimizou o desentendimento e a entrada dura: “A jogada com Messi foi pontual. Não foi de propósito. Ele entendeu mal e fica no campo.”, disse.

No entanto, apesar do técnico Ernesto Valverde afirmar que Messi passa bem após a entrada, Piqué revelou que o jogador argentino sangrou dentro de campo após o lance.

"Ele tinha sangue no lábio, Ramos foi agressivo e merecia um cartão vermelho", disse.

REPERCUSSÃO NOS JORNAIS DA ESPANHA

Enquanto o jornal Sport fez uma galeria com a sequência do lance e confusão, o Mundo Deportivo traz duas chamadas com críticas ao zagueiro do Real Madrid.

Além de apontar a diferença de "Fair Play" entre os jogadores, a publicação ainda disse que a agressão ficou "impune" no Bernabéu, destacando que nem o VAR foi utilizado para esclarecer a jogada e punir Ramos.



