Mattos cita interesse, mas nega conversa do Palmeiras com chineses sobre Goulart

Diretor de futebol apresentou novos reforços do Verdão e falou ainda sobre a situação de Dudu

A sexta-feira (4) do Palmeiras foi de apresentações de reforços na Academia de Futebol e de muitas explicações do diretor de futebol Alexandre Mattos, que foi quem entregou as camisas do Verdão ao volante Matheus Fernandes, ao meia Zé Rafael e aos atacantes Arthur Cabral, Carlos Eduardo e Felipe Pires.

Em seguida, ao responder as perguntas dos jornalistas, o dirigente falou sobre a possibilidade de contratar Ricardo Goulart.

"Temos um grupo bem definido pela comissão técnica. O Ricardo é um excepcional jogador, grande amigo. Mas, no momento, ainda está recuperando sua lesão. Inclusive, está fazendo tratamento aqui dentro. Sinceramente, não tem conversa com o clube dele para saber o que pode ser feito", afirmou.

"Se depois dessa recuperação, tiver viabilidade financeira compatível com o que o Palmeiras entende ser possível, vamos estudar o caso. Não estamos com a ansiedade que até a imprensa está. Não tem qualquer avanço, até porque está em fase de recuperação. E a gente não tem direcionamento da China", completou.



(Foto: César Greco/Ag. Palmeiras)

Ricardo Goulart, que tem contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, até janeiro de 2020, vem fazendo tratamento na Academia de Futebol para se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.

Mattos também aproveitou para falar de Dudu. Craque do último Brasileirão, o jogador é alvo de clubes chineses.

"Dudu tem contrato (até o fim de 2022), está feliz. Não tivemos proposta nenhuma. Se tiver, vamos fazer de tudo para segurar. Não fazemos loucuras, entendemos o lado de todos, mas o que o Palmeiras quer é a manutenção do Dudu. Vamos fazer, como já fizemos outras cinco vezes em que tivemos que estancar algum problema", ressaltou.



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Confira outros trechos da entrevista:

Elenco

"Ano passado tivemos 28 jogadores. Tivemos algumas dificuldades durante o ano e ficamos limitados em algumas posições. A ideia é aumentar um pouco, 30 ou 31. Algum ou outro jogador ainda vai sair, mas o Felipão pediu para observar todos, sem exceção. Quem analisa o projeto do Palmeiras vê claramente que o Palmeiras prioriza jovens em evolução. Você vê o Palmeiras investindo no Zé Rafael, no Arthur... O Matheus há dois anos já vinhamos tentando. Vai ter um crescimento importante. Esse ano talvez um aprendizado ou por mérito vai jogar, tomar conta. O Palmeiras vai fazendo o Palmeiras do agora e do futuro".

Base

"A avaliação na verdade não é minha, é uma avaliação técnica. Ninguém melhor do que a comissão técnica, que está no dia a dia, que pode dizer se jogador A, B ou C pode jogar. Base, na maioria dos clubes, é usada perto de tragédias. Isso não vem acontecendo aqui. Você citou o Yan. O Yan ainda não tem estrutura física para jogar no profissional, ele acabou lesionando. Às vezes o cara sobe e demonstra no dia a dia... Todo dia tem nosso treinador do profissional conversando com o treinador da base. Todo dia tem meninos da base treinando juntos. Quem vai avaliar se esse menino está pronto é a comissão técnica. O Palmeiras observa o mercado, mas também a base. Se a base supre, o Palmeiras não traz. Às vezes fisicamente ou emocionalmente o garoto não está pronto".

Primeira força?

"Primeiro que quem diz muito isso é a torcida e a imprensa, não os clubes. Eu lembro que, em 2017, esse negócio de quarta força, tinha uma crítica nos clubes. Mas quem do Palmeiras disse que o Corinthians era a quarta força? Isso são avaliações que os outros fazem. O Palmeiras busca a excelência e ser competitivo. A primeira força é quem ganha. Temos grandes adversário. Corinthians e São Paulo, especialmente, e agora o Santos vai começar, tem um grande treinador. Os jogos vão ser muito iguais, os clássicos vão ser resolvidos nos detalhes. Que o Palmeiras esteja pronto emocionalmente. Se ganhar é primeira força".