Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Mauricio Pochettino tem um início de pesadelo como técnico do Manchester United. Em menos de dez minutos, sua equipe já está perdendo para o Liverpool, depois que Leny Yoro foi expulso.

Mas é Matthijs de Ligt quem está no centro das críticas. O holandês recebeu a confiança de Pochettino, mas decepcionou completamente. De Ligt falhou feio no lance que resultou na expulsão de Yoro.

O jogador, que soma 52 partidas pela seleção da Holanda, achou que poderia deixar uma bola longa passar para o goleiro Senne Lammens, mas avaliou a situação de forma completamente errada. Alexander Isak chegou à bola e parecia que poderia avançar sozinho em direção ao gol.

Isso, porém, não aconteceu, porque Yoro derrubou o atacante do Liverpool. O árbitro Sam Barrott não teve alternativa senão mostrar o cartão vermelho a Yoro. A frustração do jogador com De Ligt foi grande.

Publicidade Publicidade

Na imprensa inglesa, De Ligt também é o principal alvo das críticas. "Como Ten Hag disse certa vez: faça sua lição de casa. O fato de Carrick ter escalado Ayden Heaven como titular em vez de Matthijs de Ligt dizia mais sobre De Ligt do que sobre Carrick", escreve Samuel Luckhurst, do Manchester Evening News.

Tópicos relacionados

"Cartão vermelho para Leny Yoro por trombar desajeitadamente por trás com Alexander Isak quando o atacante do Liverpool estava completamente livre", afirma Ben Jacobs, do talkSPORT. "Uma atuação realmente ruim e descuidada de Matthijs de Ligt na origem desse lance."

Na Holanda, a atuação de De Ligt também causa espanto. "Matthijs de Ligt defende como se jogasse na Sunday League", escreve Joost Blaauwhof, jornalista da Voetbal International.

Publicidade

A noite promete ser extremamente dolorosa para o Manchester United, que, em menos de 15 minutos, já perde por 2 a 0 em Anfield. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz marcaram os gols rápidos. O United, portanto, terá de jogar mais de 80 minutos com um jogador a menos.

Ao que tudo indica, o Manchester United ficará novamente sem somar pontos. A equipe ocupa atualmente a 19ª posição na Premier League.