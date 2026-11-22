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Mauricio Pochettino tem um início de pesadelo no comando do Manchester United. Antes dos dez minutos, sua equipe já está perdendo para o Liverpool, depois que Leny Yoro foi expulso.

Ainda assim, Matthijs de Ligt é o principal alvo das críticas. O holandês recebeu a confiança de Pochettino, mas decepciona completamente. De Ligt foi muito mal no lance que resultou na expulsão de Yoro.

O jogador, que tem 52 partidas pela seleção da Holanda, achou que poderia deixar uma bola longa passar para o goleiro Senne Lammens, mas avaliou a situação de forma completamente errada. Alexander Isak alcançou a bola e parecia que sairia sozinho em direção ao gol.

Isso, porém, não aconteceu, porque Yoro derrubou o atacante do Liverpool. O árbitro Sam Barrott não teve outra opção a não ser expulsar Yoro. A frustração dele com De Ligt foi grande.

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Na imprensa inglesa, De Ligt também é o principal alvo de duras críticas. "Como Ten Hag disse certa vez: faça sua lição de casa. O fato de Carrick ter escalado Ayden Heaven como titular no lugar de Matthijs de Ligt diz mais sobre De Ligt do que sobre Carrick", escreveu Samuel Luckhurst, do Manchester Evening News.

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"Cartão vermelho para Leny Yoro por trombar de forma desajeitada por trás com Alexander Isak quando o atacante do Liverpool estava completamente livre", afirmou Ben Jacobs, do talkSPORT. "Uma jogada realmente muito ruim e descuidada de Matthijs de Ligt antes desse lance."

Na Holanda, a atuação de De Ligt também causa espanto. "Matthijs de Ligt defende como se jogasse na Sunday League", escreveu Joost Blaauwhof, jornalista da Voetbal International.

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Assim, a noite promete ser extremamente dolorosa para o Manchester United, que, antes dos 15 minutos, já perde por 2 a 0 em Anfield. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz marcaram os gols logo no início. O United, portanto, precisa jogar por mais de 80 minutos com dez jogadores.

Tudo indica que o Manchester United ficará novamente sem somar pontos. A equipe ocupa atualmente a 19ª posição na Premier League.