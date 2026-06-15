Matthijs de Ligt de repente se pronuncia sobre seu novo romance: “Normalmente, nunca sinto necessidade de me pronunciar, mas…”

Matthijs de Ligt se pronunciou sobre os rumores sobre sua suposta nova namorada. O jogador, que já disputou 52 partidas pela seleção holandesa, foi visto recentemente em Ibiza, trocando beijos com a modelo Amber Yuusef.

De Ligt esteve junto por anos com Annekee Molenaar, filha do ex-jogador do Ajax Keje Molenaar. Os dois se casaram pouco antes do Euro 2024, mas, segundo rumores online, o relacionamento deles começou a desmoronar no ano passado.

A separação entre De Ligt e Molenaar foi confirmada por fotos que surgiram esta semana. O canal de fofocas RealityFBI publicou fotos de De Ligt e Yuusef, que foram flagrados se beijando em um clube de praia em Ibiza.

Um dia após essa notícia, o RealityFBI traz uma atualização surpreendente. O canal recebeu, de fato, uma conversa encaminhada por um seguidor, na qual Yuusef teria dito que não está interessada em De Ligt, mas sim em seu dinheiro.

As capturas de tela dessa conversa foram então apresentadas pelo próprio canal ao próprio De Ligt. Esperava-se que o zagueiro não reagisse, mas, para surpresa de todos, ele o fez.

“Normalmente, nunca sinto a necessidade de reagir, mas, neste caso, sim”, disse De Ligt. “Nos dias de hoje, sabemos que tudo pode ser falsificado, e essa captura de tela também é.”

No entanto, ele confirma que os dois estão namorando. “Amber e eu estamos nos conhecendo melhor e gostaríamos de fazer isso em privacidade”, diz De Ligt, que terá que ficar de fora da Copa do Mundo neste verão devido a uma lesão crônica nas costas.