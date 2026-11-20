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O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, revelou detalhes de sua tentativa frustrada de impedir a transferência de Bruno Guimaraes para o Arsenal na janela de verão. O meio-campista brasileiro se transferiu para o norte de Londres em agosto por 75 milhões de libras, encerrando uma passagem produtiva de quatro anos pelo St James' Park.

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Três dias de corrida contra o tempo na Espanha

Quando Jaissle substituiu Eddie Howe em 5 de agosto, o técnico alemão se deparou imediatamente com uma grande crise durante a pré-temporada do Newcastle em La Manga, no sul da Espanha.

Jaissle conversou com o capitão de 29 anos no hotel para tentar mantê-lo em Tyneside, mas tinha apenas três dias antes de Guimaraes viajar a Londres, em 8 de agosto, para se juntar aos campeões comandados por Mikel Arteta .

Jaissle admite que tinha pouco a fazer

Na entrevista coletiva de quinta-feira, antes do reencontro de sábado, segundo o Chronicle Live, Jaissle admitiu que sua intervenção veio tarde demais. "Convivi pouco tempo com Bruno, mas a decisão já estava tomada. Fiz o possível para convencê-lo, mas ele já tinha decidido", disse.

Ao recordar o encontro na Espanha, Jaissle acrescentou: "Contávamos com ele como líder na temporada passada. Só tentei explicar o papel que ele teria conosco."

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Embora já tivesse sido informado de que um acordo estava próximo, ele defendeu sua tentativa: "A decisão já estava tomada, ele me informou. Eu já tinha recebido essa informação antes, já haviam me avisado. De qualquer forma, é meu trabalho fazer o possível e, pelo menos, posso me olhar no espelho e dizer que tentei."

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Saídas no verão reformulam o Newcastle após turbulência na Copa do Mundo

A saída de Guimaraes foi o principal episódio de uma dolorosa reformulação de verão em Tyneside, que também incluiu a ida de Sandro Tonali para o Tottenham e a transferência de Anthony Gordon para o Barcelona. Desde então, Dan Burn assumiu a braçadeira de capitão usada por Guimaraes em suas duas últimas temporadas.

Em entrevista à ESPN, o meio-campista revelou que a turbulência após a Copa do Mundo influenciou sua escolha: "Acho que fui um dos jogadores mais queridos durante minha passagem por lá, então foi uma decisão difícil. Mas, no fundo, eu sentia que precisava de um novo desafio. Depois de quase cinco anos no Newcastle, acho que sou movido a desafios e queria um novo. Mas, para ser totalmente sincero, não foi uma decisão fácil. Tive de pensar muito a respeito na época. Também foi muito difícil. Foi logo depois da Copa do Mundo, um período muito turbulento, então foi difícil para mim de várias maneiras. Mas, no fim, escolhi me transferir. Estou feliz aqui; também estou começando minha trajetória aqui."

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Campeão testa o Newcastle na noite de sábado

Guimaraes volta ao St James' Park na noite de sábado com o Arsenal, líder da tabela, que venceu nove de seus dez jogos no campeonato. O Newcastle, 12º colocado, terá um duro desafio, mas Jaissle confia que seu elenco manterá o profissionalismo: "Não é a primeira partida em que se enfrenta um ex-companheiro de equipe do outro lado. Eles são profissionais o suficiente para se concentrar no que é necessário.. Depois, podem voltar a ser amigos", disse.

Jaissle conta com a torcida para inspirar uma vitória surpreendente: "Enfrentar os campeões já é motivação suficiente. Jogamos em casa, diante da nossa torcida; ela pode ser o 12º jogador. Os torcedores podem nos dar muita força e apoio. É uma grande oportunidade, um grande desafio."