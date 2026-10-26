Matthias Jaissle revela a declaração contundente no intervalo que finalmente pôs fim à péssima sequência de derrotas do Newcastle

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Matthias Jaissle admitiu que seu Newcastle United precisou superar um grande bloqueio mental antes de vencer o Crystal Palace por 2 a 0. O Newcastle teve dificuldades para se impor no início cauteloso da partida em Selhurst Park, até que um ajuste tático mudou o jogo.

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Jaissle identifica o que travava o Newcastle

O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, revelou as instruções diretas que deu no intervalo e que ajudaram sua equipe a vencer o Crystal Palace por 2 a 0 no domingo. O Newcastle chegou à partida após uma sequência frustrante de derrotas, e a pressão sobre o treinador alemão começava a aumentar enquanto ele buscava uma fórmula para fazer o ataque voltar a funcionar. Os gols de William Osula e Harvey Barnes decidiram o confronto no sul de Londres e levaram o Newcastle à sétima posição na Premier League.

Foi um resultado histórico para o clube de Tyneside: sua primeira vitória em Selhurst Park em seis anos. Após a partida, Jaissle admitiu que precisou cobrar uma postura mais ousada dos jogadores no intervalo. “No primeiro tempo, não estivemos mal sem a bola, mas não tínhamos uma mentalidade ofensiva. Jogamos com o freio de mão puxado. No segundo tempo, nos movimentamos e merecemos vencer”, disse o ex-técnico do Red Bull Salzburg, segundo o Chronicle Live.

Dedic retorna em grande estilo

Embora os autores dos gols devam ganhar as manchetes, a atuação de Amar Dedic foi, possivelmente, o aspecto tático mais importante para Jaissle. O jogador da seleção da Bósnia, que recentemente ficou afastado por lesão, voltou ao time titular na lateral direita e lembrou o atleta que se destacou nas primeiras semanas da temporada. Ele participou diretamente dos dois gols e deu a assistência para Barnes ampliar a vantagem.

Jaissle fez questão de elogiar o impacto do lateral, cuja ausência havia sido bastante sentida durante a recente queda de resultados da equipe. “Sentimos falta dele. Depois da lesão, ele está melhorando cada vez mais. Vimos o tamanho do impacto que ele tem. Ele ajuda muito na nossa forma de jogar”, afirmou Jaissle.

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Jaissle pede união após alívio em Selhurst Park

Segundo relatos, o clima no vestiário do Newcastle era de euforia após o apito final, com os jogadores comemorando um resultado que põe fim às conversas sobre uma crise. Jaissle destacou a importância da união do elenco e sugeriu que o sucesso da equipe depende de manter a intensidade demonstrada após o intervalo em Selhurst Park.

“Foi um jogo difícil no primeiro tempo. Não conseguimos ser recompensados pela nossa intensidade. No segundo tempo, foi muito melhor. Se estivermos todos juntos, esta trajetória pode ser bem-sucedida”, acrescentou o treinador alemão.

Em busca de embalo para o período festivo

O Newcastle agora voltou toda a sua atenção para dois confrontos decisivos contra o Everton, pela Copa da Liga Inglesa e pela Premier League. As duas difíceis viagens a Merseyside prometem testar de forma rigorosa e abrangente a recente recuperação do Newcastle e dar a Jaissle uma excelente oportunidade de construir uma sequência de vitórias antes do início do calendário intenso de inverno e das festividades de Natal.