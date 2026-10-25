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O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, recebeu um importante voto de confiança dos donos do clube enquanto enfrenta um início difícil no St James' Park. Apesar dos recentes reveses em campo, o alemão segue como peça central no projeto de longo prazo estabelecido pelo Fundo de Investimento Público.

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Frente unida no St James' Park

Jaissle recebeu a garantia de que terá todo o apoio necessário para conduzir a fase inicial, difícil, de seu trabalho no Newcastle. Com representantes do PIF presentes em Tyneside nesta semana, o técnico percebeu um sentimento concreto de união entre os dirigentes do clube. A presença deles é habitual, dada a participação ativa dos proprietários, mas trouxe um incentivo oportuno após a derrota apertada por 1 a 0 para o Aston Villa.

O técnico alemão teve conversas produtivas com figuras importantes do clube para avaliar os rumos da equipe. Apesar de alguns atritos iniciais e resultados irregulares, o diretor esportivo Ross Wilson e o CEO David Hopkinson seguem firmes no apoio à escolha de Jaissle. A direção entende que a transição para uma nova identidade tática leva tempo, e a paciência se tornou a principal mensagem nos bastidores enquanto o clube busca voltar às posições da Premier League que dão acesso às principais competições europeias.

As expectativas internas foram ajustadas desde o início, com a diretoria reconhecendo que um período de adaptação era inevitável. Há uma convicção coletiva de que as atuações vão melhorar quando os jogadores mais experientes do elenco recuperarem plenamente a forma física e o grupo se acostumar por completo às exigências específicas de Jaissle. O foco continua no projeto de longo prazo, em vez de reagir às oscilações de desempenho no curto prazo, enquanto a equipe se prepara para o próximo confronto contra o Crystal Palace.

Construindo as bases táticas

Ao falar com a imprensa antes da viagem a Londres, Jaissle foi franco sobre o trabalho que ainda precisa ser feito nos treinos. O ex-técnico do Red Bull Salzburg ressaltou que, embora a equipe tenha um potencial considerável ainda não aproveitado, há muito a evoluir. Ele reconheceu que existe uma lacuna significativa a ser preenchida, sem quantificar o progresso em um percentual específico. “Ainda temos, sem dúvida, muito potencial. Não quero citar um percentual agora, mas ainda há uma lacuna considerável a ser preenchida”, disse Jaissle, segundo o Chronicle Live.

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“Isso ainda faz parte do processo, e é algo que mencionei há alguns dias a algumas pessoas responsáveis pelas decisões no clube: às vezes, quando treinamos com o grupo, ainda sentimos que estamos na pré-temporada. Agora, finalmente, temos quase todos os jogadores em campo, o que não foi possível nas últimas semanas. Então, ainda estamos implementando os fundamentos da nossa forma de jogar. Isso leva tempo, é um processo. Acho que o lado bom é que todos no clube são realistas e percebem isso.

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Transparência e estilo de liderança

Jaissle mostrou tranquilidade em sua mais recente entrevista coletiva, que contou com a presença de Jacobo Solis, chefe de investimentos diretos internacionais do PIF. A presença de um dirigente de alto escalão foi interpretada como um sinal claro de solidariedade. O técnico ressaltou que a relação entre a comissão técnica e a direção se baseia na comunicação aberta e em uma visão compartilhada para o futuro do Newcastle.

“Esse é o lado bom: eles estão alinhados conosco, da comissão técnica. Como já mencionei, estamos todos no mesmo barco, somos transparentes. Esse é meu estilo de liderança. Não se trata apenas de falar; acho que liderar também é saber ouvir. E, quando saímos daqui juntos como equipe ou entramos em campo, precisamos estar comprometidos, alinhados e seguir na mesma direção. É o que acontece, e disso me orgulho”, acrescentou Jaissle.

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Foco no sucesso futuro

O técnico aposta que a dedicação demonstrada pelos jogadores longe dos holofotes acabará se transformando em pontos na tabela. Ele segue convencido de que a cultura atual no centro de treinamento dará ao clube a base necessária para subir na classificação. Ao manter a união, o Newcastle espera evitar o ruído externo que costuma acompanhar um período de transição na primeira divisão.

“Ver isso, ver esse comprometimento, ver essa dedicação nos treinos e ao longo da semana: todos esses são elementos que, esperamos, levam ao sucesso”, o homem