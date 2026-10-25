Frente unida no St James' Park
Jaissle recebeu a garantia de que terá todo o apoio necessário para conduzir a fase inicial, difícil, de seu trabalho no Newcastle. Com representantes do PIF presentes em Tyneside nesta semana, o técnico percebeu um sentimento concreto de união entre os dirigentes do clube. A presença deles é habitual, dada a participação ativa dos proprietários, mas trouxe um incentivo oportuno após a derrota apertada por 1 a 0 para o Aston Villa.
O técnico alemão teve conversas produtivas com figuras importantes do clube para avaliar os rumos da equipe. Apesar de alguns atritos iniciais e resultados irregulares, o diretor esportivo Ross Wilson e o CEO David Hopkinson seguem firmes no apoio à escolha de Jaissle. A direção entende que a transição para uma nova identidade tática leva tempo, e a paciência se tornou a principal mensagem nos bastidores enquanto o clube busca voltar às posições da Premier League que dão acesso às principais competições europeias.
As expectativas internas foram ajustadas desde o início, com a diretoria reconhecendo que um período de adaptação era inevitável. Há uma convicção coletiva de que as atuações vão melhorar quando os jogadores mais experientes do elenco recuperarem plenamente a forma física e o grupo se acostumar por completo às exigências específicas de Jaissle. O foco continua no projeto de longo prazo, em vez de reagir às oscilações de desempenho no curto prazo, enquanto a equipe se prepara para o próximo confronto contra o Crystal Palace.
Construindo as bases táticas
Ao falar com a imprensa antes da viagem a Londres, Jaissle foi franco sobre o trabalho que ainda precisa ser feito nos treinos. O ex-técnico do Red Bull Salzburg ressaltou que, embora a equipe tenha um potencial considerável ainda não aproveitado, há muito a evoluir. Ele reconheceu que existe uma lacuna significativa a ser preenchida, sem quantificar o progresso em um percentual específico. “Ainda temos, sem dúvida, muito potencial. Não quero citar um percentual agora, mas ainda há uma lacuna considerável a ser preenchida”, disse Jaissle, segundo o Chronicle Live.
“Isso ainda faz parte do processo, e é algo que mencionei há alguns dias a algumas pessoas responsáveis pelas decisões no clube: às vezes, quando treinamos com o grupo, ainda sentimos que estamos na pré-temporada. Agora, finalmente, temos quase todos os jogadores em campo, o que não foi possível nas últimas semanas. Então, ainda estamos implementando os fundamentos da nossa forma de jogar. Isso leva tempo, é um processo. Acho que o lado bom é que todos no clube são realistas e percebem isso.
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Transparência e estilo de liderança
Jaissle mostrou tranquilidade em sua mais recente entrevista coletiva, que contou com a presença de Jacobo Solis, chefe de investimentos diretos internacionais do PIF. A presença de um dirigente de alto escalão foi interpretada como um sinal claro de solidariedade. O técnico ressaltou que a relação entre a comissão técnica e a direção se baseia na comunicação aberta e em uma visão compartilhada para o futuro do Newcastle.
“Esse é o lado bom: eles estão alinhados conosco, da comissão técnica. Como já mencionei, estamos todos no mesmo barco, somos transparentes. Esse é meu estilo de liderança. Não se trata apenas de falar; acho que liderar também é saber ouvir. E, quando saímos daqui juntos como equipe ou entramos em campo, precisamos estar comprometidos, alinhados e seguir na mesma direção. É o que acontece, e disso me orgulho”, acrescentou Jaissle.
Foco no sucesso futuro
O técnico aposta que a dedicação demonstrada pelos jogadores longe dos holofotes acabará se transformando em pontos na tabela. Ele segue convencido de que a cultura atual no centro de treinamento dará ao clube a base necessária para subir na classificação. Ao manter a união, o Newcastle espera evitar o ruído externo que costuma acompanhar um período de transição na primeira divisão.
“Ver isso, ver esse comprometimento, ver essa dedicação nos treinos e ao longo da semana: todos esses são elementos que, esperamos, levam ao sucesso”, o homem