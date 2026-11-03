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O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, criticou o elenco pelo desempenho abaixo do esperado e sugeriu que seus jogadores abandonaram o plano tático na desmoralizante derrota por 1 a 0 para o Everton. O clima em St James' Park ficou hostil enquanto o Newcastle tinha dificuldades para criar chances, e vaias ecoaram das arquibancadas.

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Instruções táticas ignoradas no St James' Park

O clima no Newcastle chegou ao ponto de ebulição depois que Jaissle sugeriu que seus jogadores agiram por conta própria durante uma derrota desanimadora em casa para o Everton. Apesar de uma semana de preparação intensa nos treinamentos, o Newcastle teve uma atuação apática que levou o treinador a questionar por que suas instruções táticas foram abandonadas assim que o árbitro apitou o início da partida.

Jaissle demonstrou perplexidade diante de uma atuação marcada por lançamentos longos sem direção, em vez do futebol vertical e organizado que havia trabalhado para implementar. “Os lançamentos longos não faziam parte do plano. É algo em que precisamos trabalhar. Falta confiança; para sair dessa situação, precisamos permanecer unidos. Precisamos aprender rapidamente e seguir na direção certa. O próximo passo agora é analisar isso claramente e a fundo, e perguntar por que não conseguimos começar o jogo como havíamos planejado”, explicou o treinador alemão, segundo o Chronicle Live.

Osula ficou isolado pela falta de apoio

Um dos principais prejudicados pela atuação desorganizada do Newcastle foi o jovem atacante William Osula. Ele ficou completamente isolado, já que o meio-campo não conseguiu construir jogadas entre as linhas e preferiu lançamentos na esperança de encontrar alguém, facilmente neutralizados pela defesa do Everton. Jaissle admitiu que as bolas recebidas pelo atacante, referência do ataque, ficaram muito aquém do nível esperado nesta competição.

“Não conseguimos colocá-lo em situações favoráveis. Precisamos superar as primeiras linhas com equilíbrio e clareza sobre como queremos jogar futebol. Apenas fazer lançamentos longos certamente não é o tipo de jogo que ele (Osula) prefere. E não era o plano; isso precisa ficar claro”, afirmou Jaissle.

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Torcida demonstra revolta com sequência ruim

A derrota foi a segunda consecutiva do Newcastle em casa, uma sequência que tem provocado grande preocupação em Tyneside. A frustração ficou evidente até na volta de agradecimento após a partida, recebida com mais manifestações de revolta pelos torcedores que permaneceram no estádio. Jaissle admitiu ter plena consciência do clima hostil que se formava no estádio diante da incapacidade da equipe de repetir nos jogos o desempenho dos treinamentos.

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“Eu estava ciente da revolta. Há muita frustração, muita decepção porque não conseguimos levar para o jogo o que vimos durante a semana. A equipe treinou em alto nível, mas, desde que o árbitro deu início à partida, pouco disso apareceu. É difícil entender. Claro que os torcedores estão frustrados, assim como nós. Infelizmente, não conseguimos corresponder. Na verdade, durante os 90 minutos, não foi o nosso jogo nem o nosso estilo de jogar. Isso nos deixa muito frustrados e decepcionados. Se você não consegue corresponder quando importa, não merece vencer. Não fomos corajosos o suficiente com a bola, fizemos lançamentos longos demais”, revelou o treinador.

Preocupação com a fragilidade mental

A perda repentina de identidade e confiança do Newcastle é uma grande preocupação para um treinador que inicialmente prometeu um estilo de jogo propositivo e vertical. Com as atuações estagnadas e a confiança no nível mais baixo, Jaissle enfrenta uma tarefa difícil para reconstruir a relação com um vestiário dividido, que parece completamente perdido sob o olhar atento da torcida do Newcastle.

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“Temos de incentivá-los e mostrar que são capazes, que têm potencial para jogar dessa maneira. Deveríamos ter criado ainda mais oportunidades. Não foi bom o suficiente. Sofrer um gol como aquele também não foi bom o suficiente. É quase uma espiral negativa. Não estou satisfeito com a decisão do árbitro. Para mim, houve uma falta clara em Fabian Schar. É um período difícil. Também sabemos que só podemos superar isso como equipe”, concluiu Jaissle.