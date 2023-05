Manthiqueira x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manthiqueira e Palmeiras entram em campo na tarde deste domingo (28), às 15h (de Brasília), no estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, Guaratinguetá, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

O Palmeiras entra em campo defendendo a liderança do grupo 11. O Verdão venceu todos os jogos que disputou até o momento e soma 18 pontos. Já o Manthiqueira está em quinto lugar, com 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas).

Prováveis escalações

Manthiqueira: Robert, Alexandre, Mateus, Alessandro, Janilson, Francisco, Gustavo, Cauan, Carlos, Tiago e Marcos Vinicius.

Palmeiras: Addi, Thiago, João Pedro, Gustavo, Leonardo, Ian, Carlos, Pedro, JOsé, Estevão e Wendell.

Desfalques

Manthiqueira

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?