Matheus revela surpresa estrondosa sobre o Real Madrid e aguarda o que Pérez fará

Lothar Matthäus lançou um ataque duro contra o brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, por conta de seu comportamento dentro e fora de campo, exigindo que o presidente do clube, Florentino Pérez, intervenha para adotar uma posição clara em relação ao atleta, depois de ter notado a melhora no desempenho do time merengue nas partidas em que o ponta brasileiro esteve ausente, sob o comando do técnico José Mourinho.

O jornal alemão "Bild" repercutiu as declarações de Matthäus, lenda do Bayern de Munique e da seleção alemã, que trabalha como comentarista na rede "Sky Sports", em que ele manifestou seu espanto com a forma como o Real Madrid lida com o futuro de Vinícius, afirmando que o time se apresentou melhor em sua ausência, após conquistar vitórias importantes, entre elas o triunfo sobre o Barcelona no clássico, além da vitória sobre a Roma pelo placar de 4 a 3.

Matthäus disse: "Estou curioso para saber o que o Real Madrid vai fazer com Vinícius Júnior, porque o time funciona melhor em sua ausência, e essa passou a ser a tarefa de Mourinho agora. Ele apresentou um bom desempenho sem Vinícius, que foi substituído na partida contra a Roma, na qual o time também venceu pelo placar de 4 a 3".

As críticas do ex-astro alemão não se limitaram ao nível técnico do jogador, mas se estenderam a seu comportamento e personalidade, já que ele considerou que suas atitudes provocam problemas e não ajudam o time, apontando que sua imagem pública difere da imagem com que um jogador de seu estrelato deveria se apresentar.

E Matthäus acrescentou: "Ele é provocador de problemas, e isso não beneficia o time em nada. Fiquei feliz por ele não estar entre os dez primeiros na classificação da Bola de Ouro; porque o que distingue Harry Kane é que ele sempre se apresenta com a postura de um cavalheiro, que age com compreensão e dedica tempo a tudo, enquanto Vinícius não é assim".

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A lenda do futebol alemão prosseguiu com seu ataque ao ponta brasileiro, considerando que o Real Madrid sofre por conta de suas atitudes, ao contrário de outros clubes como o Bayern de Munique e o Barcelona, que não enfrentam o mesmo problema, segundo suas palavras.

E explicou: "Felizmente, não temos esse tipo de problema no Bayern de Munique, assim como o Barcelona, mas o Real Madrid sofre com um problema chamado Vinícius Júnior. Quando ele não está presente, o time funciona melhor, torna-se mais disciplinado, e todos os jogadores jogam uns pelos outros; já com a presença dele, tudo passa a girar em torno do ego e da vaidade, e isso prejudica o time e também o clube".

Matthäus dirigiu uma mensagem direta a Florentino Pérez, exigindo que ele intervenha para definir a posição do clube em relação ao jogador, seja repreendendo-o ou apoiando a decisão de Mourinho de mantê-lo no banco de reservas, mesmo em caso de seu retorno à participação após o fim da suspensão.

E disse a esse respeito: "Espero, pelo bem do Real Madrid, que o presidente expresse com clareza sua posição em relação a Vinícius Júnior em algum momento, seja repreendendo-o ou deixando-o no banco de reservas por decisão de Mourinho. Mesmo que sua suspensão termine, ele pode permanecer no banco de reservas, pois considero que ele prejudica o time e o clube de forma clara".

Vinícius vive um período difícil no Real Madrid, após ser suspenso por 4 partidas em razão de sua expulsão no confronto contra o Villarreal, por conta do episódio em que puxou o cabelo de Saliba, ficando assim fora dos confrontos contra Sevilla e Barcelona, além da partida contra o Racing marcada para esta semana.

Espera-se que o jogador brasileiro volte aos planos do Real Madrid no confronto contra o AEK Atenas no dia 4 de novembro, pela Liga dos Campeões da Europa, depois de ter ficado ausente de várias partidas que viram o time se apresentar de forma destacada.

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