Matheus Frizzo elogia Enderson Moreira e diz que Botafogo tem que comemorar se for campeão da Série B

Matheus Frizzo teve bom início de temporada no Botafogo, mas acabou perdendo espaço durante boa parte da disputa da Série B. Com a chegada de Enderson Moreira, o meio-campista foi ganhando minutagem e teve participação decisiva no acesso do Alvinegro.

Foi dos pés do jogador que saiu a assistência para o gol de Rafael Navarro sobre o Operário, que colocou o Botafogo de volta à Série A.

"Essa temporada cheguei bem ao clube, acabei oscilando um pouco assim como o time, mas sempre trabalhei para poder ajudar, desde que cheguei sempre falei que o meu objetivo era ajudar o Botafogo. Aconteceram algumas coisas, o time foi crescendo, se encaixando, mas sempre trabalhei para poder ajudar de qualquer forma. E mesmo entrando 1, 45 ou 90 minutos eu ia procurar dar o meu melhor e nessa última partida eu consegui ajudar a equipe com essa assistência que foi muito especial. Importante que o time conquistou esse acesso", disse à Goal.

Matheus fez questão de rasgar elogios ao trabalho do técnico Enderson Moreira, um dos responsáveis pela arrancada do Botafogo na Série B.

"A gente sempre teve um grupo muito humilde, trabalhador, um grupo que tem qualidade demais e com certeza o professor Enderson chegou e arrumou a casa de uma forma impressionante. Ele faz com que o atleta entre em campo sabendo o que vai fazer, organiza muito bem a equipe. Todo mundo entra sabendo como vai atacar, como vai defender e ele como gestor de grupo é sensacional. Ele tem uma relação muito boa com os atletas e deu super certo. A gente gosta e acredita muito no trabalho dele. Tivemos uma sequência incrível. Com certeza ele teve uma presença fundamental para esse acesso porque ele arrumou a casa de uma forma impressionante",

Mais artigos abaixo

"Antes do Enderson estavamos há poucos pontos do rebaixamento. Mesmo sabendo da qualidade da equipe, do potencial, do nosso trabalho. A gente fica "po agora está mais difícil, está longe"... Com a chegada do Enderson, ele passou uma ideia de jogo, a gente acreditou nela e começamos a pensar que a gente podia conseguir e deu super certo".

Agora, o Botafogo briga com o Coritiba pelo título, que se for conquistado, vai ser muito comemorado não só por Matheus mas por todo o elenco alvinegro.

"A gente quer muito esse título para deixar marcado na história do Botafogo. Na minha opinião tem que comemorar muito, dizem que a Série B é mais disputada de todas. Então, são 5 campeões nacionais, clubes grandes que não conseguiram o acesso e o Botafogo teve uma campanha muito boa e se conquistar esse título tem que ser comemorado muito. É fruto de um grande trabalho, um trabalho duro e se chegar ao objetivo maior de ser campeão, tem que ser comemorado bastante sim".