Matheus Cunha revive legado de Ronaldo e pode encerrar jejum histórico da camisa 9 do Brasil

A Copa do Mundo 2026 pode estar marcando o surgimento de um novo protagonista para uma posição que há anos convive com cobranças e comparações na seleção brasileira. Com dois gols marcados na vitória sobre o Haiti e mais um no triunfo sobre a Escócia, Matheus Cunha entrou para uma seleta lista e passou a flertar com marcas que não são alcançadas por um camisa 9 do Brasil desde Ronaldo Nazário, no Mundial de 2002.

O atacante se tornou o primeiro jogador utilizando a camisa 9 da seleção a marcar mais de dois gols em uma fase de grupos da Copa do Mundo desde o próprio Ronaldo. O Fenômeno foi o último centroavante brasileiro a protagonizar uma campanha goleadora em Mundiais, quando anotou oito gols e terminou como artilheiro da conquista do pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão.

Mais do que igualar um feito histórico, Cunha agora tem a oportunidade de superar outra barreira que parece amaldiçoar os atacantes brasileiros desde o penta. Caso balance as redes novamente, ele chegará a quatro gols na competição, algo que nenhum camisa 9 da seleção conseguiu em Copas desde Ronaldo em 2002.

A marca ganha ainda mais relevância pelo contexto. Desde a despedida de Ronaldo dos Mundiais, diversos atacantes passaram pela função de referência ofensiva da seleção sem conseguir corresponder às expectativas. O Brasil revelou grandes talentos no período, mas nenhum conseguiu assumir de forma definitiva o peso simbólico da camisa 9 em Copas do Mundo.

As atuações na fase de grupos reforçaram a confiança de Carlo Ancelotti no atacante. Autor de três gols na primeira fase, Cunha foi um dos destaques da equipe e aproveitou a oportunidade como titular em um momento de pressão após a estreia irregular da seleção.

Além dos números, o paraibano vem mostrando características que o diferenciam dos últimos ocupantes da posição. Com mobilidade, participação na construção das jogadas e capacidade de finalização, ele ganhou espaço na equipe e passou a ser visto como o principal candidato a resolver um problema que acompanha o Brasil há mais de duas décadas: encontrar um camisa 9 capaz de decidir em Copa do Mundo.

Se confirmar o bom momento na sequência do torneio, Matheus Cunha não apenas alcançará marcas históricas. Poderá também consolidar sua candidatura como o centroavante que finalmente encerrou a longa busca da seleção brasileira por um herdeiro à altura de Ronaldo Nazário.